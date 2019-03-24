Вілкул: перезавантажим владу – відновимо нормальне життя, створимо майбутнє для наших дітей

Шквальний вітер, сніг з дощем і нульова температура не завадили людям прийти на зустріч з лідером опозиції Олександром Вілкулом.

На Форумі "Спільна ініціатива світу" в Сєвєродонецьку, в якому взяли участь понад дві тисячі жителів Луганської області, кандидат в президенти України від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул розповів, що питання відновлення миру і розвитку є пріоритетними пунктами його програми, повідомляє прес-служба політсили.

На думку лідера опозиції, щоб повернути в країну мир і розвиток, необхідно зробити перезавантаження влади. Це можна зробити тільки разом.

Олександр Вілкул Фото прес-служби Оппоблока

Фото прес-служби Оппоблока

Фото прес-служби Оппоблока

Гарантією миру в Україні повинен стати позаблоковий нейтральний статус, закріплений в Конституції. "Ставши Президентом, винесу на референдум новий проект Конституції. І в Конституції обов'язково буде позаблоковий нейтральний статус нашої країни. Тому що це єдиний можливий шлях як зупинити війну", - сказав Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що тільки після відновлення миру можливо повноцінний розвиток економіки і відродження промисловості.

Для відродження промисловості Олександр Вілкул розробив програму "Нова Індустріалізація". Вона передбачає відновлення зупинених і будівництво нових підприємств, створення нових робочих місць, комплекс заходів щодо державної підтримки промисловості і створення нових ринків збуту української продукції.

"Нам необхідно відновити наші економічні позиції. Яка різниця: ми виробляємо товар, ми виробляємо його на південь, на північ, на захід або на схід. Якщо приходять гроші і ми платимо гідну заробітну плату нашим працівникам, годуємо наші сім'ї і створюємо майбутнє нашим дітям", - сказав Вілкул.

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