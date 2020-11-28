Перша українка-конгресвумен у США: пишаюся своїм походженням

Американка українського походження Вікторія Спартц, що стала конгресвумен від Республіканської партії в Палаті представників США, розповіла, що переїхала в Америку 20 років тому з однією валізою.

У коментарі "Прямому" вона сказала, що пишається своїм походженням. Жінка передала найтепліші побажання народу України.

"Як одного разу сказала Маргарет Тетчер: "Європу створила історія. Зате Америка була створена філософією". Я б тільки додала – філософією свободи.

Америка була створена іммігрантами, які вірили, що основною функцією уряду є захист прав людини на життя, свободу і процвітання, – коли кожен може вибирати свою дорогу до щастя", – сказала українка.

"Я маю честь пишатися тим, що я одна з іммігрантів із великою українською спадщиною, і одночасно я маю можливість представляти моїх побратимів Хузирів (офіційний демонім жителя американського штату Індіана, – ред.) у Палаті представників США", – зазначила Спартц.

Вона додала, що завжди дуже наполегливо працювала, але не могла уявити, що буде працювати в Сенаті штату Індіана та Конгресі.

"Моя особиста американська історія є великим свідченням того, що американська мрія все ще жива! І я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити власний внесок у збереження маяка свободи та надії під назвою Сполучені Штати. Цей маяк світить для людей у всьому світі", – заявила конгресвумен.

Вона підкреслила, що також буде сприяти розвитку вільної торгівлі та верховенства права в країнах, які страждають від корупції та утисків.

"Я передаю мої найтепліші побажання громадянам України!" – додала Спартц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія Спартц стала конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індіана. За неї проголосували 50,1% виборців. Її конкурентка, кандидатка від демократів Христина Гейл, отримала 45,8%.