Віктор Чумак: поставте політику гостре питання

Тетяна Гайжевська Політика 12:28, 22.10.2020

Гостем програми "Гостре питання" на Obozrevatel TV у четвер, 22 жовтня, стане колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора України Віктор Чумак.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі стають відомі особистості, лідери громадської думки й політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі Obozrevatel TV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Віктором Чумаком у четвер, 22 жовтня, о 17:30.

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Політика

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