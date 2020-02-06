"Каже, кришую проституцію і наркотики": заступник генпрокурора має намір відсудити у Киви велику суму

Головний військовий прокурор і заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив про намір подати позов за наклеп в його бік, озвучений народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Ківою.

Таким чином він відреагував у Facebook на слова парламентарія на нараді у Верховній Раді за участю начальника Чумака Руслана Рябошапки.

"Шукаю адвоката! Вчора мені розповіли, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Кива на всю країну заявив, що я кришую проституцію і торгівлю наркотиками в мехаж Києва, а, можливо, і країни. Переглянув сьогодні запис. Точно так і говорив. Соромно Киві не знати, хто кришує наркоторгівлю. Але справа не в цьому", – написав він.

Віктор Чумак подасть у суд на Киву за наклеп

За словами Чумака, якби це прозвучало від звичайного громадянина, він би просто не звернув уваги і відмахнувся.

"У зв'язку з тим, що це сказала публічна особа, народний депутат, виступаючи на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим викликав у мене страшні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатися від наклепу в судовому порядку. Готую позов", – поділився Чумак.

"Позов подам на велику суму, обіцяю, що всю її передам на потреби волонтерської групи Операція Маестро. Тому і шукаю адвоката. Хто готовий?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кива гнівно звернувся до Рябошапка 5 лютого, висловившись у бік Чумака, а також закликавши генпрокурора піти у відставку через бездіяльність.

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