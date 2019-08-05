Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Віктор Андрусів
Віктор Андрусів
Виконавчий директор Українського інституту майбутньог Всі статті автора

Битва двох Україн

1.5т

У 2001 році Микола Рябчук опублікував статтю "Дві України". У цій статті він констатував, що існує дві України: одна – українська (націоналістична), до якої в першу чергу відносяться колишні підконтрольні Польщі території, і друга – радянська, де фактично життєдіяльність і функціонування територій облаштував Радянський Союз. Цей простий і очевидний поділ Рябчука визначав українську політику впродовж ще 18 років, і саме протистояння двох Україн блокувало будь-який розвиток держави.

Однак, в 2019 році відбувся злам цього традиційного поділу. Вперше, новий Президент отримав підтримку 73% і монобільшість в парламенті. Вперше вибори не відбувались за традиційним поділом двох Україн. Однак, якщо старий поділ зник, то на його місці утворився новий. Власне, що сталось і що виникло – далі.

Новини
Наш Парад, їхній страх та "порошенкова хунта"

100 річний гештальт

Поділ на дві України виник не 91 – му році, а в 1917. Саме тоді, на розвалах російської імперії, вперше почала політично формуватись "українська" і "радянська" України, тоді ж вони вперше і вступили в битву.

"Українська" Україна формувалась на основі німецького розуміння нації як "одна мова – одна нація – одна держава". Така модель, звісно, не була єдина і гетьман Скоропадський намагався продемонструвати ефективність іншої, більш близької до британської, коли нація – це впершу чергу громадяни і влада інституцій. Втім, його поразка тільки додатково закріпила саме перший варіант. В подальшому тривале протистояння з "радянською" моделлю в багато чому сформували основи "української" моделі.

Так, радянська окупація і повне знищення будь-яких проявів державності, змусили "українську" Україну піти в підпілля. Тому на перше місце в цій моделі вийшли саме фактори мови, історії і культури, оскільки це були єдині інструменти розпізнавання свій-чужий. І хоча мова абсолютно не обов’язковий інструмент формування нації, в цій конкретній ситуації – вона була інструментом політичного протистояння. Ще одна набута риса – це постійна оборона і підпілля, як єдина форма існування "української" України. Ці риси виявились домінуючими і після отримання незалежності. Так політичні представники цієї моделі постійно щось захищали, оборонялись, декомунізовували, Ленінів міняли на Шевченків і тому подібне. Однак, робили це все ще радянськими інститутами і бюрократією.

Новини
"Три сорти українців" президента Зеленського…

"Радянська" Україна також формувалась з нуля. Це була модель залежності від спільного простору з Росією, індустріальний шовінізм і постійна експансія. Ці риси сформували уявлення про велику державу, могутність і можливість повернутись до цього. Однак, в нашому випадку – це була колоніальна форма, залежна від центрального планування в Кремлі. Без "центру" - ця модель втрачала зміст. Проблема виникла в тому, що 70-річне домінування на території України призвело до того, що існуючі інститути влади і суспільства були створені саме "радянською" Україною, які з розвалом РС втрачали свої основні функції через розрив з "центром".

Закритий гештальт

В період з 2014 по 2019 рік обидві ці моделі України були закриті. "Українська" Україна була прапором Петра Порошенка. Треба віддати йому належне, що він виявився досить успішний в її реалізації. При ньому була проведена декомунізація, введені жорсткі квоти і прийнятий закон про українську мову, Томос, фестивалі вишиванок, культура патріотичного виховання тощо. Однак, ця модель виявилась абсолютно не життєздатною. Всі ці кроки зовсім не зміцнювали нашу державу, яка чудом вистояла в війні з РФ. Ми росли жалюгідні 3% в рік, реформи виявились інформаційною ширмою, корупція процвітала як і раніше. Петро Порошенко закрив гештальт "української" України, ця модель виявилась неефективною для вирішення тих проблем, з якими ми стикнулись.

Натомість Путін закрив гештальт "радянської" України. Виявилось, що об'єднання з Росією – це не про відновлення могутності, а про кров, террор і інтереси росіян. Путіну виявився непотрібним індустріальний потенціал Донбасу, і замість російських інвестицій – він відправив мародерів. Спростував він і тези про братні народи та російську мову, убиваючи російськомовних на Донбасі. Модель "радянської" України також виявилась не придатною для вирішення наших проблем.

Новини
Чому результати виборів викликають оптимізм?

Зеленський і новий розлам

Перемога Зеленського підвела риску під протистоянням двох Україн в термінах Рябчука. Він отримав перемоги як на "націоналістичному" Заході, так і на "радянському" Сході. Водночас, результати виборів створили новий поділ: на Україну минулого і Україну майбутнього.

Україна минулого – це справжня країна, яка сформувалась за роки незалежності. Це олігархи, які контролюють економіку і медіа-простір. Це бюрократія, яка звикла протистояти будь-яким новаціям. Це місцеве самоврядування, яке звикло просто бездумно витрачати мізерні бюджетні кошти на соціалку. Це населення, яке очікує субсидій і зниження тарифів. Це бізнес, який звик "рішати" і швидко "підніматись". Все це не просто проблеми, які можна вирішити, це все організовано в спосіб нашого життя, і одним указом чи законом - це не викоріниш.

Україна майбутнього – це очікування змін. Сьогодні – це абсолютно не визначена реальність, на яку багато людей проектують свої проблеми. Для когось – це Польша, для когось – це нові технології (діджиталізація), завершена війна на Донбасі, зарплата 700 євро і т.п. Високі очікування – породжують значне розчарування. Тому не зважаючи на тріумф Зеленського у 2019 році вже незабаром Україна минулого буде відвойовувати свої позиції.

Битва двох нових Україн скоріше за все буде визначати українську політику найближчі 10 років. Справа в тому, що Україна минулого – це вже реальність з якою доведеться мати справу, а Україна майбутнього – поки що проект, і той не детально розроблений. Найбільший ризик цього протистояння полягає в тому, щоб майбутнє не протистояло минулому у вигляді гасел проти діючих інститутів, бо за таких обставин шансів не перемогу першого – практично не буде.

Найважливіше завдання для нового Президента і команди – це розбудова нової організації суспільства. Спочатку організація, а потім вже "діджиталізація" і все інше. Без нових ефективних інститутів не вдасться втілити жодне із запланового. Безперечно, що побудова нових організацій – це складний тривалий процес, але тільки в такому випадку можна забезпечити успіх майбутньої України. Бо зрештою не мова і не культура визначають чи нація стає успішною, в виключно її організація.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор Андрусів Віктор Андрусів
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Віктора Андрусів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
14
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel