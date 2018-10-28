Викрито нахабну брехню Путіна про Крим

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним цинічно збрехав, коли назвав Севастополь "юридично частиною РФ".

Як пише The Insider, Севастополь ніяк не міг "завжди" юридично перебувати в складі Росії.

"Після 1948 року Севастополь був виведений зі складу Кримської області, яка була частиною РРФСР, і наділений статусом, де-факто відповідним статусом області. При передачі Кримської області Української РСР статус Севастополя окремо не обмовляється. У постанові Президії Верховної Ради Української РСР від 5 лютого 1954 року, указі Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого того ж року і законі СРСР від 26 квітня 1954 року немає окремої згадки про статус Севастополя", - йдеться в статті.

Новини Твердження Путіна про Крим і Севастополь не відповідають дійсності

Однак це зовсім не означає, що про Севастополь "просто забули", як заявив Путін. У конституції УРСР 1978 року Севастополь поряд з Києвом був названий містом республіканського підпорядкування УРСР. У конституції РРФСР того ж року в числі міст республіканського підпорядкування РРФСР значилися лише Москва і Ленінград. Після розпаду СРСР Севастополь увійшов до складу України і став містом базування Чорноморських флотів ВМФ Росії і України.

9 липня 1993 року Верховна Рада Російської Федерації проголосив Севастополь територією Росії. Постанова ВС підтверджувало "російський федеральний статус міста в межах міського округу на грудень 1991 року"). Після розгону Верховної Ради ця постанова не було виконано - в прийнятої 12 грудня 1993 Конституції Російської Федерації згадка про Севастополь як суб'єкта Російської Федерації відсутнє. Містом "центрального підпорядкування" після цього Севастополь бути вже ніяк не міг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Путін виступив з нахабним заявою, що Севастополь нібито де-юре завжди був в складі РФ.