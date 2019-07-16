"Використовують нововведення": стали відомі "фішечки" в підкупі українських виборців

Кандидати в депутати почали використовувати нові форми підкупу виборців.

Про порушення виборчого законодавства повідомили в Національній поліції України. Там зазначають, що "зловмисники використовують "нововведення".

"Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців із використанням квитків на різні розважальні заходи, а також "подарункових" сертифікатів для придбання техніки", — розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час відеоселекторної наради за участю керівників МВС, Нацполіції і територіальних підрозділів.

Нарада в Нацполіції

За даними правоохоронців, слідчі підрозділи Нацполіції почали 217 кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом, майже 80 відсотків із них — за фактами підкупу виборців. За фактами використання чужих партійних брендів Нацполіція викликала на допит 97 осіб. Відповідні листи щодо дій фігурантів спрямовані до Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, порушення виборчого права в Україні почалися у перший же день парламентської передвиборчої кампанії 2019 року. За інформацією Нацполіції, багато з них стосуються незаконної агітації.

Так, на Київщині на виборчих дільницях у члени комісії записували померлих людей. "Мертві душі" були помічені в Обухівському районі на 94 окрузі. 15 липня в Закарпатській області почалися масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в рамках провадження у підкупу виборців.

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.

Згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради України мають шанс пройти п'ять партій — "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина".

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