Використовував диппаспорт: Геращенко розкрила деталі скандальної поїздки Семенченка в Грузію

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко їздив до Грузії з дипломатичним паспортом без направлення в офіційне відрядження.

Про це розповіла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook після того, як отримала відповідь від глави парламенту Андрія Парубія.

"Нардеп не інформував про своє відрядження секретаріат ВР, парламент також не направляв нардепа в жодне відрядження в Грузію. Безумовно, кожен політик сам визначає графік своїх міжнародних поїздок і зустрічей, це його повне право. Разом із тим, правила використання дипломатичного паспорту дозволяють брати цей документ лише в офіційні відрядження, а не приватні поїздки", – пояснила Геращенко.

Семен Семенченко lb.ua

Вона звернулася до народних депутатів з проханням брати з собою в поїздки звичайний закордонний біометричний паспорт.

"Користуйтеся перевагами безвізу, друзі, й катайтеся світами зі звичайним паспортом. Не варто поліцейським в європейських столицях чи інших містах тикати в ніс український дипломатичний паспорт у своїх приватних поїздках, це незаконно і нечесно", – підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня в готель "Альянс" у Тбілісі з обшуком нагрянув спецназ і затримав шістьох громадян України і одного грузина.

Пізніше з'явилася інформація, що під час затримання був присутній Семенченко, але йому вдалося втекти. Сам він усе заперечував.

Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії. В їхніх готельних номерах були виявлені пістолети "Беретта" і "Макаров".