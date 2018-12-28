''Виконую рішення суду'': Насіров зробив офіційну заяву

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров офіційно заявив про те, що 27 грудня приступив до виконання своїх повноважень.
Він підкреслив, що це було зроблено в рамках виконання відповідного рішення суду. Свою позицію Насіров виклав на особистій сторінці у Facebook.
"Так, із 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України. Конституцією і Законами України встановлено, що рішення суду є обов'язковим до виконання. Рішенням суду я поновлений на посаді голови ДФС України, і виконання рішення у цій частині суд постановив здійснити негайно", — зазначив очільник ДФС.
Крім того, він додав, що будь-які посилання окремих осіб на те, що для поновлення його на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України, є неправомірними. Адже таке розпорядження необхідне тільки під час призначення або звільнення голови ДФС України.
Роман Насіров
Насіров нагадав, що в установленому порядку надав уряду, а також ДФС України всі необхідні документи, а саме: рішення суду і виконавчий лист про поновлення його на посаді.
"Згідно з чинним законодавством, після отримання та реєстрації встановлений триденний термін виконання судового рішення, який закінчився 26 грудня 2018 року. Після закінчення зазначеного терміну я 27 грудня 2018 року в порядку, встановленому в Конституції і законах України, приступив до здійснення повноважень голови ДФС України. Рішенням суду було скасоване незаконне розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення і поновлено мене на посаді голови ДФС України. Водночас суд не зобов'язував ні Кабінет міністрів України, ні будь-який інший державний орган ухвалювати щодо мого поновлення будь-які дії, зокрема — розпорядження про моє поновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді голови ДФС України", — написав Насіров.
Він також підкреслив: Конституцією України встановлено, що суд є окремою гілкою державної влади. Так, Насіров був поновлений на посаді голови ДФС України конституційним органом державної влади, що в установленому порядку й було виконано.
"Додатково повідомляю, що 27 грудня 2018 року окремими особами у соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо голови ДФС України, яка не відповідає дійсності й навмисно спотворює конституційні підстави поновлення мене на посаді голови ДФС України. Крім того, ніякі особи не уповноважені головою ДФС України висловлювати позицію від імені ДФС України", — резюмував Насіров.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
Насіров приступив до виконання повноважень на посаді голови ДФС 27 грудня 2018 року. Це підтверджується спеціальним наказом відомства.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.
Так, суд визнав, що відсторонення Романа Насірова з посади голови ДФС у березні 2017 року і звільнення 31 січня 2018 року були незаконними. Рішення почало діяти з моменту його проголошення.
Адвокат Романа Насірова Любомир Дроздовський підкреслив, що органи державної влади, зокрема Кабмін, зобов'язані негайно виконати вищевказане рішення суду.
Аналогічну думку озвучила і відомий юрист, адвокат Регіна Гусейнова. Вона підкреслила, що Роман Насіров має повне право приступати до виконання своїх обов'язків, оскільки в рішенні суду конкретно йдеться про негайне виконання у частині поновлення голови ДФС на посаді.