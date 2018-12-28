''Виконую рішення суду'': Насіров зробив офіційну заяву

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров офіційно заявив про те, що 27 грудня приступив до виконання своїх повноважень.

Він підкреслив, що це було зроблено в рамках виконання відповідного рішення суду. Свою позицію Насіров виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Так, із 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України. Конституцією і Законами України встановлено, що рішення суду є обов'язковим до виконання. Рішенням суду я поновлений на посаді голови ДФС України, і виконання рішення у цій частині суд постановив здійснити негайно", — зазначив очільник ДФС.

Крім того, він додав, що будь-які посилання окремих осіб на те, що для поновлення його на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України, є неправомірними. Адже таке розпорядження необхідне тільки під час призначення або звільнення голови ДФС України.

Роман Насіров

Насіров нагадав, що в установленому порядку надав уряду, а також ДФС України всі необхідні документи, а саме: рішення суду і виконавчий лист про поновлення його на посаді.

"Згідно з чинним законодавством, після отримання та реєстрації встановлений триденний термін виконання судового рішення, який закінчився 26 грудня 2018 року. Після закінчення зазначеного терміну я 27 грудня 2018 року в порядку, встановленому в Конституції і законах України, приступив до здійснення повноважень голови ДФС України. Рішенням суду було скасоване незаконне розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення і поновлено мене на посаді голови ДФС України. Водночас суд не зобов'язував ні Кабінет міністрів України, ні будь-який інший державний орган ухвалювати щодо мого поновлення будь-які дії, зокрема — розпорядження про моє поновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді голови ДФС України", — написав Насіров.

Він також підкреслив: Конституцією України встановлено, що суд є окремою гілкою державної влади. Так, Насіров був поновлений на посаді голови ДФС України конституційним органом державної влади, що в установленому порядку й було виконано.

"Додатково повідомляю, що 27 грудня 2018 року окремими особами у соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо голови ДФС України, яка не відповідає дійсності й навмисно спотворює конституційні підстави поновлення мене на посаді голови ДФС України. Крім того, ніякі особи не уповноважені головою ДФС України висловлювати позицію від імені ДФС України", — резюмував Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL,