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''Виконую рішення суду'': Насіров зробив офіційну заяву

5.4тЧитати матеріал російською

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров офіційно заявив про те, що 27 грудня приступив до виконання своїх повноважень.

Він підкреслив, що це було зроблено в рамках виконання відповідного рішення суду. Свою позицію Насіров виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Так, із 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України. Конституцією і Законами України встановлено, що рішення суду є обов'язковим до виконання. Рішенням суду я поновлений на посаді голови ДФС України, і виконання рішення у цій частині суд постановив здійснити негайно", — зазначив очільник ДФС.

Крім того, він додав, що будь-які посилання окремих осіб на те, що для поновлення його на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України, є неправомірними. Адже таке розпорядження необхідне тільки під час призначення або звільнення голови ДФС України.

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Роман Насіров

Роман Насіров

Насіров нагадав, що в установленому порядку надав уряду, а також ДФС України всі необхідні документи, а саме: рішення суду і виконавчий лист про поновлення його на посаді.

"Згідно з чинним законодавством, після отримання та реєстрації встановлений триденний термін виконання судового рішення, який закінчився 26 грудня 2018 року. Після закінчення зазначеного терміну я 27 грудня 2018 року в порядку, встановленому в Конституції і законах України, приступив до здійснення повноважень голови ДФС України. Рішенням суду було скасоване незаконне розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення і поновлено мене на посаді голови ДФС України. Водночас суд не зобов'язував ні Кабінет міністрів України, ні будь-який інший державний орган ухвалювати щодо мого поновлення будь-які дії, зокрема — розпорядження про моє поновлення, оскільки суд своїм рішенням уже поновив мене на посаді голови ДФС України", — написав Насіров.

Він також підкреслив: Конституцією України встановлено, що суд є окремою гілкою державної влади. Так, Насіров був поновлений на посаді голови ДФС України конституційним органом державної влади, що в установленому порядку й було виконано.

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"Додатково повідомляю, що 27 грудня 2018 року окремими особами у соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо голови ДФС України, яка не відповідає дійсності й навмисно спотворює конституційні підстави поновлення мене на посаді голови ДФС України. Крім того, ніякі особи не уповноважені головою ДФС України висловлювати позицію від імені ДФС України", — резюмував Насіров.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Тег
Державна фіскальна служба України
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Насиров, восстановленный судом в должности главы ГФС, приступил к работе. Кое-кому лучше строить собачьи будки, чем увольнять коррупционеров.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Законы принимает Рада,в которой большинство-быдло и рогульня. Какая Рада,такие и Законы.
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Золотая Тамара
Золотая Тамара
Невже у Насірова відсутня гідність?
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Батрух Василь
Батрух Василь
Золотая Тамара, Ви ще про совість спитайте. Є чи відсутня.
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