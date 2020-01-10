"Виконує своє завдання": гучним заявам Сивохи про Донбас дали пояснення

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Сивохо намагається достукатися до проросійських жителів Донбасу, озвучуючи популярні серед них тези.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи намір Сивохи залучити Московський патріархат до вирішення конфлікту на Донбасі.

Як зазначив експерт, Сивохо транслює те, що думає більшість жителів Донбасу: "Церква Московського патріархату та російські виконавці це добре, ми повинні дружити з Росією і так далі".

"Він – комунікатор між ніби як проукраїнським урядом Зеленського і жителями Донбасу... Природно, його слова проукраїнською частиною Facebook не сприймаються. Але у нього завдання інше – там налагодити відносини. Він своє завдання виконує, незважаючи на те, що так неоднозначно сприймається. Політтехнологічно дуже непоганий хід. Але тут питання до самої персони Сивохи. Він іноді говорить таке, що громадянам України "на голову не налазить", – додав він.

Тизенгаузен вважає, що Сивохо може досить довго протриматися на своїй посаді: "Якщо його приймуть як комунікатора, то він буде рівно стільки, скільки буде війна на Донбасі йти. Якщо приїде у вишиванці представник "Свободи" або якоїсь іншої націоналістичної організації на Донбас, його органічно там не приймуть. А Сивоху візьмуть, бо він говорить і дивиться їх очима".

"У Зеленського в електоральній карті є всякі. Є ті, хто любить Росію, розмовляє російською мовою. Є ті, хто націоналістичних поглядів, з західної України, говорить лише українською... Чим більше кластерів покриває "Слуга народу", тим більше зшивається електоральна ковдра... Є різні люди, які покривають різні напрямки в різних куточках країни з різними поглядами. Технологічно успішно, непогано працює", – заявив експерт.

facebook.com/sivokho

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо взяв участь у телемарафоні, присвяченому дітям Донбасу, який організувала УПЦ МП.

Сивохо заявив, що розглядає Церкву в якості посередника для мирного врегулювання. Також він підкреслив, що для відновлення миру в Україні "потрібно мовчання з боку тих, хто розпалював війну".

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