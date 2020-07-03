Виключена зі "Слуги народу" Скороход знайшла новий "притулок" у Раді

Виключена з фракції "Слуга народу" Анна Скороход увійшла до депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Про це оголосив на засіданні Верховної Ради спікер парламенту Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повідомляю про входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України ІХ скликання народного депутата Анни Костянтинівни Скороход", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: