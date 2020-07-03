Виключена зі "Слуги народу" Скороход знайшла новий "притулок" у Раді
Анна Скороход стала членом депутатської групи "За майбутнє". LIGA.net
Виключена з фракції "Слуга народу" Анна Скороход увійшла до депутатської групи "Партія "За майбутнє".
Про це оголосив на засіданні Верховної Ради спікер парламенту Дмитро Разумков (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Повідомляю про входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України ІХ скликання народного депутата Анни Костянтинівни Скороход", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 грудня 2019 року Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Анни Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.
Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" 15 листопада на закритому засіданні. Разом з нею прогнали Полякова.
Президент Володимир Зеленський зрадів гучним виключенням зі "Слуги народу". Він пишається тим, що "триває очищення".