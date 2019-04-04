"Викликають сказ!" У Росії розкрили реакцію Кремля на вибори в Україні

Перший тур президентських виборів в Україні показав, що вони – демократичні і чесні, але "досить часто демократичним шляхом до влади приходять люди, котрі не надто цієї влади гідні".

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз правих сил" Леонід Гозман.

"Демократичні, чесні вибори зовсім не обов'язково призводять до гарного результату. Вони можуть привести до й поганого. На жаль, досить часто демократичним шляхом до влади приходять люди, котрі не надто цієї влади гідні", — зауважив він.

У той же час політик підкреслив: українські вибори "викликають суцільний сказ у нашого керівництва", оскільки "уявити собі такі вибори в нас абсолютно неможливо". "У нас, на жаль, просто неможливий другий тур", — констатував Гозман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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