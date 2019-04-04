"Викликають сказ!" У Росії розкрили реакцію Кремля на вибори в Україні

Перший тур президентських виборів в Україні показав, що вони – демократичні і чесні, але "досить часто демократичним шляхом до влади приходять люди, котрі не надто цієї влади гідні".
Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз правих сил" Леонід Гозман.
"Демократичні, чесні вибори зовсім не обов'язково призводять до гарного результату. Вони можуть привести до й поганого. На жаль, досить часто демократичним шляхом до влади приходять люди, котрі не надто цієї влади гідні", — зауважив він.
У той же час політик підкреслив: українські вибори "викликають суцільний сказ у нашого керівництва", оскільки "уявити собі такі вибори в нас абсолютно неможливо". "У нас, на жаль, просто неможливий другий тур", — констатував Гозман.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних "собачих боях", проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
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