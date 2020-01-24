Викликали поліцію та підготували запит: депутати "ЄС" прийшли з вимогами до ДБР

Депутати від "Європейської солідарності" викликали поліцію з метою примусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства та забезпечити доступ парламентарів до приміщення ДБР і право на невідкладний прийом його главою Іриною Венедіктовою.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час спілкування з поліцією. Зазначимо, що депутати "ЄС" 24 січня прийшли до будівлі бюро, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова.

"Разом із моїми колегами – 15 депутатів фракції "Європейська солідарність" – і родинами Героїв Небесної Сотні ми прийшли на невідкладний прийом до керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової. Вчора ми за зверненням родин Герої Небесної Сотні, а також поранених на Майдані активістів, зустрілися з ними і отримали депутатський наказ зустрітися з керівництвом ДБР щодо питань, які сьогодні надзвичайно турбують їх. Зокрема, це призначення керівництвом ДБР адвоката Януковича, який має конфлікт інтересів та інше", – сказала політикиня.

Депутати "ЄС" прийшли з вимогами до ДБР

Вона наголосила на тому, що згідно із законом "Про статус народного депутата України" парламентарі мають право на невідкладний прийом посадовцями, і представники "Європейської солідарності" намагаються скористатися своїм законодавчим правом.

"Ми без зброї і хочемо передати пані Венедіктовій звернення родин Героїв Небесної Сотні, які занепокоєні розслідуванням. Але кілька людей, які не назвалися, на одному було написано "поліція", нас не пустили. Вже півтори години ми тут стоїмо. Ми назвалися, показали їм свої посвідчення і поводилися чемно", – зазначила Геращенко.

"Ми закликали їх виконати норму закону "Про статус народного депутата України". Ми хочемо, щоб поліція зафіксувала факт порушення представниками ДБР законодавства", – додала парламентарка.

Також вона зазначила, що політсила має намір підготувати запит про обсяги фінансування ДБР. Депутатка закликала опозиційні фракції підтримати його, а також зміни до закону про бюро.

"Ми зараз готуємо депутатський запит щодо обсягів фінансування Державного бюро розслідувань із Державного бюджету. Це не нормально, що насправді охоронці ДБР отримують більше, ніж хлопці на фронті. І ми бачимо як вони виконують свої обов'язки – вони прислужують, а не служать державі", – наголосила співголова фракції.

Крім того, Геращенко наголосила, що пані Венедіктова була призначена з порушеннями виконувачкою обов'язків директора ДБР, місяць поєднувала обов'язки, а також із порушенням призначила на два дні конкурс на заступника керівника ДБР.

Вона висловила здивування тим, що з цими порушеннями борються тільки депутати від "Європейської солідарності", бо такій ганьбі мають протистояти всі опозиціонери.

"Ми будемо апелювати до колег з "Голосу", з "Батьківщини" стосовно кількох перших кроків", – розповіла Ірина Геращенко.

"Перше – запит відносно фінансування ДБР; друге – невідповідність пані Венедіктової навіть виконувачці обов'язків керівництва ДБР; третє – зміни до закону "Про ДБР", які мають відповідати рішенням Конституційного суду про незаконність призначення виключно президентом України керівництва незалежних органів; четверте – вимагати створення конкурсної комісії, куди мають увійти незалежні експерти та іноземці.

Ми готові підтримати в цю комісію і пані Закревську, й інших потужних, незалежних юристів. Туди також мають увійти міжнародні експерти, щоб повернути довіру до цієї інституції", – розповіла співголова фракції.

Вона наголосила, що "ЄС" вимагає зустрічі з Венедіктовою.

"Родини Небесної Сотні підписали звернення до керівництва бюро. Це звернення взяв із собою Петро Порошенко, якого пустили до ДБР на допит у справі про Мінські угоди. Після цього ганебного допиту він зайде у приймальню Венедіктової і вимагатиме зустрічі з нами, і передасть це звернення", – розповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", замовивши експертизу у Канаді.

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