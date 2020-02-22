"Викликайте санітарів": українців спантеличило дивне фото міністра юстиції

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках.

Пост на сторінки Малюськи в Facebook стали активно обговорювати в соціальній мережі. Користувачі жартують, що міністр "знову забув прийняти таблетки".

"Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати #УрядТехнократів", – підписав фото Малюська.

Денис Малюська Facebook/Denis Malyuska

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр юстиції України Денис малюська опублікував дивне фото, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж через можливої відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який подав відповідну заяву.

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