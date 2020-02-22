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22 лютого • оновлено в 16:49
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"Викликайте санітарів": українців спантеличило дивне фото міністра юстиції

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Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках.

Пост на сторінки Малюськи в Facebook стали активно обговорювати в соціальній мережі. Користувачі жартують, що міністр "знову забув прийняти таблетки".

"Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати #УрядТехнократів", – підписав фото Малюська.

Денис Малюська

Денис Малюська

Facebook/Denis Malyuska

Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції
Українців спантеличило дивне фото міністра юстиції

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр юстиції України Денис малюська опублікував дивне фото, пригрозивши звільненням усім, хто піде на саботаж через можливої відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який подав відповідну заяву.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
фотографии
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
З Чернівецького теж усі сміялися та дивувалися, а він зі своє командою роздерибанив Київ і втік. Не надоїло сміятися з мілліонерів?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Предводитель xoxлоф!
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