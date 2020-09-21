Виклик усьому світу: Зеленський в ООН розповів, навіщо Росія захопила Крим і Донбас

Окупація Криму і війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму відеовиступі для ООН з нагоди 75-ї річниці створення організації. Засідання високого рівня було організовано 21 вересня в Нью-Йорку у форматі відеоконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що "людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни, але окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний".

Президент заявив, що війна в Україні – це війна в Європі: "І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це подібно спробі повернутися до розподілу сфер впливу у світі".

"На жаль, ми повинні визнати, що світ 21-го століття сповнений конфліктів, агресії, диктатури і порушень прав людини", – сказав він.

"За попередні 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено. Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?" – запитав президент.

Зеленський також зазначив, що пандемія коронавірусу сколихнула весь світ, і потрібно звернути увагу на цей сигнал, щоб покласти край розбіжностям.

"Не тільки повернутися до цілей і принципів Статуту ООН, а й приступити до їх постійного і повного виконання. Почнемо ж зараз! "Планети Б" у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін запропонував створити на Донбасі тимчасовий уряд і ввести миротворців ООН. Він хоче, щоб їх розмістили не тільки на лінії розмежування, але також на кордоні з РФ.