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6 грудня • оновлено в 13:53
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"Викинути шпану та падаль": Герой України жорстко звернувся до "слуг народу"

18.2т
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Народних депутатів, які голосують за продаж землі, в майбутньому чекає трибунал та суд за зраду України.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив колишній нардеп, Герой України Степан Хмара, зазначивши, що не може терпіти "цю ганьбу і це знущання".

"За кого всіх вас і нас тримають, за кого мають українців? Цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає суд. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибуток, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, щоб заробити, ні, не заробити, а вкрасти – дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї", – заявив Хмара.

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Він наголосив, що нинішня влада нічого не знає про такі поняття, як патріотизм, совість і віра.

"Їх нічого не пов'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коренів. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують", – акцентував Хмара.

Степан Хмара

Степан Хмара

Також він закликав не допустити початку продажу землі.

"Щойно вони спробують проголосувати у другому читанні (закон про відкриття ринку землі. – Ред.), ми, всі українці, хто має совість і відповідальність, повинні прийти сюди (в Раду) і просто викинути цю падаль, цих покидьків. Тому що вони не знають аргументів, переконувати їх – це приниження і марнування часу. Вони повинні зникнути, як роса на сонці", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада у Верховній Раді відбулося голосування за урядовий законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі. Депутати більшістю голосів підтримали документ у першому читанні і за основу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
земельна реформа
Особа
Степан Хмара
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ляшенко Андрей
Ляшенко Андрей
Мне вот только не понятно, как БЫВШИЙ нардеп попал на трибуну действующей Верховной Рады? Или выступлению много лет, вытащили из сундука, отряхнули от нафталина и продают как новое? Украинский бизнес однако
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Ossi Volter
Ossi Volter
Цікаво,а що натомість запропонує шановне паньство ? Окрім галасу ,звичайно ...)) Чи всі народилися вчора і не знають та навіть не здогадуються про істинні справи с земельними "справами " ? Чи ви не знаєте ,що багато земельки уже "подерибанили" за копійки ? Чи може ви отримуєте ренту ,як "носій " влади і володар багатств надр ? Ніхто ні про що не хоче думати ,а тим більше ,брати на себе відповідальність...(( Ні один президент ,премьер.не написав на аркуші таких слів....Я.имярек,вважаю за потрібне ,для суспільного ладу і успіху держави,зробити те і те....В разі невдачі,або....прошу розстріляти мене на Хрещатику. Гроші на стіну і кулі прошу вирахувати із моєі зарплатні ....Підпис...((( Ні...урЯ..урЯ...і кров...і злидні.і розруха...і єміграція кращих....(((
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Ossi Volter, Те, що роздеребанили - легко повернути на місце по рішенню суду! І це буде зроблено! Але, якщо по закону та ще й 200 000 гектарів в одні руки - це буде проблема міжнародних судів! Шпану до суду!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
их уже нужно судить и отдать под суд за измену Родине, поскольку закон о продаже земли в 1-м чтении уже принят, списки изменщиков (заговорщиков известны) и покушение на измену Родине является оконченным. Пожизненное для всех с конфискацией.
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