"Викинути шпану та падаль": Герой України жорстко звернувся до "слуг народу"

Народних депутатів, які голосують за продаж землі, в майбутньому чекає трибунал та суд за зраду України.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив колишній нардеп, Герой України Степан Хмара, зазначивши, що не може терпіти "цю ганьбу і це знущання".

"За кого всіх вас і нас тримають, за кого мають українців? Цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає суд. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибуток, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, щоб заробити, ні, не заробити, а вкрасти – дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї", – заявив Хмара.

Він наголосив, що нинішня влада нічого не знає про такі поняття, як патріотизм, совість і віра.

"Їх нічого не пов'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коренів. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують", – акцентував Хмара.

Степан Хмара

Також він закликав не допустити початку продажу землі.

"Щойно вони спробують проголосувати у другому читанні (закон про відкриття ринку землі. – Ред.), ми, всі українці, хто має совість і відповідальність, повинні прийти сюди (в Раду) і просто викинути цю падаль, цих покидьків. Тому що вони не знають аргументів, переконувати їх – це приниження і марнування часу. Вони повинні зникнути, як роса на сонці", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада у Верховній Раді відбулося голосування за урядовий законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі. Депутати більшістю голосів підтримали документ у першому читанні і за основу.

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