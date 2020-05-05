Вийти на новий рівень: у Зеленського поставили різку умову Путіну щодо Донбасу

Росія повинна підвищити рівень представництва своєї делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, якщо вона насправді хоче врегулювання ситуації на Донбасі.

З такою заявою у вівторок, 5 травня, виступив новий представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не впевнений, що і в Росії зараз чітко знають відповідь на це питання. Ми бачили неодноразово, що їхня позиція теж змінювалася від випадку до випадку. Але ми послали дуже чіткий сигнал. Ми підвищили рівень нашої делегації, і очікуємо такого ж рішення від Росії", – сказав він.

Андрій Костін Цензор.нет

Костін вірить, що така ініціатива української сторони отримає схвалення з боку партнерів по "нормандському процесу" й ОБСЄ.

"Якщо Росія не захоче відповісти на такому ж рівні, то тоді, напевно, до неї будуть питання з боку міжнародних посередників, а чому Росія не хоче підвищити рівень своєї делегації? Якщо Росія дійсно хоче домовитися, то, напевно, їй варто піти шляхом того, щоб до складу своєї делегації запросити аналогічних представників", – зазначив нардеп.

Зеленський і Путін Колаж

Як писав OBOZREVATEL, у складі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі очікуються суттєві кадрові перестановки. Кучма отримає нового заступника, а також хочуть залучити представників міністерств і народних депутатів.