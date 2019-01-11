Військовий розповів, як Гриценко взяв участь в АТО

Лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко в серпні 2014 року допоміг вибратися українським військовим з оточення сепаратистів на Донбасі.

Як розповів 11 січня на Форумі демократичних сил військовослужбовець, учасник АТО Олександр Кралюк, тоді допомога знадобилася бійцям 2-ї роти 24-го батальйону, які перебували в селищі Хрящувате (Луганська область).

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

За словами військового, тоді терористи "відрубали" зв'язок і захисникам України вдалося додзвонитися лише до Гриценка.

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"Хлопці були виведені з оточення в Хрящуватому тільки завдяки тому, що ми додзвонилися до Анатолія Степановича, тому що більше жодного зв'язку не було взагалі. Саме таких людей треба ставити до керма", - сказав Кралюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко який 11 січня представив свою програму на вибори. Політик заявив, що в найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Також він розповів, що має намір провести масштабну реформу армії, коли стане главою держави, і пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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