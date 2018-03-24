Військові підтримують ідею держперевороту в Україні - Білецький

Більшість військових підтримують силову зміну влади в Україні, але тільки на рівні ідеї.

Таку заяву зробив нардеп, лідер партії "Національний корпус", засновник полку "Азов" Андрій Білецький в інтерв'ю для Радіо Свобода.

"Значна частина фронтовиків не зброєю, а як ідею готові підтримати силову зміну влади", - сказав він.

Причиною для таких думок Білецький вважає ситуацію в країні в цілому. Але, підкреслив він, військового заколоту в Україні не буде.

"Вони не підуть на цю річ (переворот. - Ред.). Я в цьому не сумніваюся. Але внутрішньо підтримають ... Люди на війні бачать чудово, тому що у них є сім'ї, вони не відрізані і не живуть на якому острові, бачать ситуацію всередині країни - економічну, соціальну, політичну, моральну деградацію, але в той же час вони бачать і те, що в більшості людей на обличчях є величезна втома від війни ", - сказав Білецький.

Також Білецький прокоментував обшуки в будинку партії "Національний корпус" . Він заявив, що ніяких порушень закону з боку "Азова" і "Національного корпусу" не було, а він і інші патріоти не дозволять "монтувати нову диктатуру" в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", журналістка Юлія Мостова вважає, що у позафракційного народного депутата Надії Савченко, яку заарештували за підготовку державного перевороту і замаху на вище керівництво країни, можуть з'явитися наслідувачі.