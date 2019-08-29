Військова допомога США Україні: куди йдуть американські гроші

Президент США Дональд Трамп "заморозив" військову допомогу Україні - щоб переконатися, що кошти, які виділяються, використовуються щонайкраще з точки зору інтересів США.

За даними американських ЗМІ, заблоковані поки що тільки 250 млн. доларів допомоги по лінії Пентагону на цей фіскальний рік (закінчується 30 вересня).

OBOZREVATEL розбирався, на які військові програми йдуть американські гроші.

Контекст:

Суми американської військової допомоги Україні росли щороку, але якісне наповнення закуповуваного устаткування бажає кращого.

Багато статей військової допомоги США Україні засекречені.

США можуть шантажувати нову владу України скасуванням фінансування військових програм через контракти з Китаєм

Військова допомога США Україні AFP

США в 2019 році планували виділити на допомогу Україні більш 695 млн доларів: це гроші як на безпеку і оборону, так і технічна допомога на боротьбу з корупцією, реформи енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу. З них 250 млн доларів - на потреби тільки Міністерства оборони України (зокрема, 50 млн доларів на придбання летальної зброї оборонного характеру). Їх то Трамп і нібито вирішив "заморозити".

Для порівняння, роком раніше (у 2018 році) витрати на підтримку оборони України склали 620.700 млн. доларів.

Аналітик Інституту світової політики Микола Белесков вважає, що Дональд Трамп взагалі скептик щодо допомоги США іншим країнам. "Тобто це далеко не тільки нас стосується. Що мовляв тільки ось ми такі погані", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

Куди і на що йдуть американські гроші військової допомоги - з розбивкою по роках починаючи з 2014, можна побачити за зведеними даними Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗС України. У порівнянні з іншими країнами Заходу США допомагають найбільше.

Вояків допомогу Україні від країн Заходу АрміяІнформ

Але як видно, американці надають, переважно, допоміжну техніку - бронежилети, польові шпиталі, радіостанції, джипи ХАММЕР різних модифікацій (медичні та багатоцільові), радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, контрснайперські системи, а також оптичні приціли і міношукачі. Було навіть 5 швидкохідних гумових катерів (з жорстким дном) і 25 БПЛА. Піком надання допомоги вважаються поставки високотехнологічних протитанкових комплексів Javelin.

Не включені в цей список проекти, реалізація яких ще не закінчена. Так, очікується поставка двох 34-метрових патрульних катери класу "Айленд" (Island). США також навчили 25 моряків, які будуть нести службу на цих катерах.

Йде будівництво оперативно-командного центру ВМС в Очакові за участю американських фахівців.

Українська сторона також домагається купівлі американської системи ППО "Patriot" - але до сих пір американці відмовляли Києву через побоювання за збереження комплексу, а також через ймовірну негативну реакцію Росії.

Крім того, є й інші проекти, але вони невідомі широкому загалу, оскільки багато статей військової допомоги США Україні засекречені.

Ложка дьогтю в банку меду

Непередбачувані негативні наслідки може мати скандал з постачанням американською "Worldwide Aeros Corp" підвісної системи раннього попередження для потреб Держприкордонслужби в Маріуполі. СБУ 22 червня 2019 року заявила, що контракт з цією компанією було укладено "без наявності реальної потреби". Іншими словами, система не потрібна Україні, поверніть гроші.

При цьому станція є багато в чому унікальною. По-перше, вона одночасно відстежує ситуацію відразу в повітрі, на суші і на морі і дозволяє прикордонникам не бути"сліпими".

По-друге, контракт був на контролі у американської сторони - взимку 2016-2017 року відкривати її до Маріуполя приїхали, крім посла США в Україні Марі Йованович, відразу три сенатори від Демократичної і Республіканської партій: легендарний Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобушар.

По-третє, для американо-українського військового співробітництва її відкриття стало справжнім проривом - не тільки як перша поставка новітніх американських технологій в Україну, а й як сигнал іншим приватним американським компаніям, які займаються військово-технічними розробками: "З Україною можна працювати!"

Який сигнал тепер Київ посилає американцям?

Не все те золото, що блищить

Белесков також вважає, що і переоцінювати роль американської допомоги не варто.

"Матеріально-технічна допомога США і в 2014-16 роках, коли її давали більше, не була критичною з точки зору здатності України протистояти РФ. Основний тягар несла сама Україна. Тепер же американська матеріально-технічна допомога і поготів не так важлива: пара десятків ПУ (пускових установок - ред) ПТРК Javelin і 210 ракет до них - це ніщо в порівнянні з сотнями ПУ ПТРК "Стугна-П" і "Корсар" і тисячами ракет до них за 2018 рік", - вважає аналітик.

Він також підкреслив, що основна маса американських засобів зараз йде на всілякі тренінги та підготовку кадрів, а також на обслуговування раніше наданої американцями техніки.

Інформаційна підтримка

Варто звернути увагу і на дату появи інформації про нібито блокування військової домомоги Україні в Politiko: якраз зараз в Україні перебуває радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Тут він, серед іншого, намагається переконати владу України відмовитися від продажу Китаю заводу "Мотор Січ".

Скажемо відразу: Україна теж не в захваті від перспективи втрати такого важливого активу. І рік тому СБУ якраз розслідувала цю угоду власника заводу В'ячеслав Богуслаєв з китайською стороною. В результаті проект був дійсно на якийсь момент призупинений.

Але то було за минулої влади. А як поведе себе в цьому питанні влада нова - поки невідомо. Тому не виключено, що "злив" в ЗМІ є сигналом Вашингтона з "примусу до діалогу" президенту Володимиру Зеленському - вибирайте з ким дружити, з США або Китаєм. І якщо буде продовжено оборонне співробітництво з китайцями - то не буде ніякої військової допомоги США Україні (поки всього 250 млн, ще стільки ж заплановано і на наступний рік).

Та й відбувається все це напередодні ймовірної (!) зустрічі Володимира Зеленського з Трампом в Польщі і його візиту в США - такими важливими для нового президента заходами.

В умовах геополітичного протистояння США і Китаю Україна опинилася між двох вогнів. І Києву доведеться вибирати сторону.

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