Війська стояли на Нивках: Червоненко розповів, як Янукович не допустив бійню в Києві

У 2004 році під час Помаранчевої революції екс-президент-утікач Віктор Янукович не допустив бійні в Києві, поступившись у боротьбі за пост президента.

Про це в інтерв'ю в програмі "Бацман Live" розповіді, екс-міністр транспорту і зв'язку України, екс-глава Запорізької облдержадміністрації, бізнесмен Євген Червоненко.

За його словами, в той час, коли на Майдані Незалежності стояли тисячі людей, а представники влади і кадидати в президенти Віктор Ющенко і Янукович проводили переговори, на столичних Нивках вже стояли війська.

"Ця розмова зупинила війська, які стояли на Нивках", - наголосив політик.

А особисто Янукович привіз до Києва близько 900 своїх бойовиків, готових атакувати Майдан, але в останній момент дав задню.

"Він пішов тоді гідно. Чомусь про це зараз всі забули. І без регулярних військ у нього було десь 900 бійців, шахтарів, бандитів. Називайте як хочете. Людей озброєних і неозброєних, які могли зробити біду. Я йому сказав одну фразу: "Влада приходить і йде. Бог єдиний. Яка б не була влада, трьох пострілів, одного людського життя вистачить, щоб вже ніхто не зрозумів, хто правий, хто винен. А крайнім будете ви", - говорить Червоненко.

Нагадаємо, раніше Янукович заявив, що дізнався про розстріл Майдану, коли грав у теніс.