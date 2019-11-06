"Вийшли до людей у броніках!" Геращенко розгромила поїздку "слуг народу" на Донбас

Члени комітету нацбезпеки, які з'явилися у Золотому і Станиці Луганській у бронежилетах і касках, ставлять під сумнів слова президента Володимира Зеленського про розведення і безпеку цих місць.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка з парламентскої фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Вона звернулася до парламентарів з питанням для чого їм каски у зоні розведення військ.

"Колеги, у мене до вас питання - а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська. І вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю", - написала нардепка.

Ірина Геращенко

Вона обурилася діями політиків, які вийшли до людей у касках.

"У Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ. Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках.... Ми бували в Станиці і Золотому, в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей у броніках", - написала Геращенко.

"Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїздні засідання. Смішно і соромно", - зазначила політик.

Вона додала, що бронежилети потрібні, якщо ви воюєте, виконуєте бойові завдання, якщо ви в Водяному, Пісках, Широкіно. А не для селфі "миротворців".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня українська сторона почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

У псевдореспубліці "ЛНР" також заявили про початок розведення сил і засобів у Золотому.

При цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які перебувають у Золотому, не порушують законів України.

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