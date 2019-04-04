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"Війну зупинити неможливо": Зеленський здивував відвертим зізнанням

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У мережі з'явилися відповіді лідера виборчих перегонів Володимира Зеленського на питання, які ставили кандидатам у президенти України впродовж передвиборної кампанії.

Відповідні цитати приводить "Радіо Свобода". Інтерв'ю складається з 25 відповідей.

Новоспечений політик поділився особистими спогадами і поглядами на політику і майбутнє України.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ГолосUA

1. Який ваш найтепліший спогад дитинства?

Дитинство – безтурботний, щасливий вік. Теплих спогадів багато. Наприклад, як дід водив у тир і вчив стріляти з пневматичної зброї. Або як бабуся вела взимку в дитячий садок – а в Кривому Розі були суворі зими, сильні хуртовини (степовий же клімат!) – і знімала з себе шапку, щоб закрити мені обличчя від вітру і снігу. Така своєрідна "балаклава" у мене була.

2. Ваш улюблений фільм?

Я затятий кіноман. Не можу назвати один-єдиний улюблений фільм, їх багато. Є такі, які я дивився кілька разів. Наприклад, "Людина дощу" Баррі Левінсона, "Хрещений батько" Френсіса Форда Копполи, "Одного разу в Америці" Серджіо Леоне, "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана.

3. Ваша улюблена книга?

Виділити одну неможливо. У різні періоди життя були і різні літературні уподобання. У дитинстві, в школі, подобалися Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Кіплінг, адже хотілося зануритися в світ пригод і героїчних вчинків. У старшій школі відкрив для себе Чехова, Гоголя, Франка. Пізніше, в студентські роки, коли я вже грав в КВК і сам почав писати перші скетчі, читав багато новел О. Генрі, творів Джерома К. Джерома - літератури з тонким гумором. Був період захоплення детективами - Едгар По, Патрік Зюскінд. Зараз час від часу повертаюся до класики - того самого Чехова. З повагою ставлюся до поезії Ліни Костенко. А якщо є бажання відпочити, відірватися від реальності, читаю Дена Брауна або Акуніна.

4. Назвіть одну річ, яку ви взяли з собою на Марс?

Ракета, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот - щоб поспілкуватися.

5. Які три слова ви говорите іноземцям, які нічого не знають про Україну?

Шевченко. Кличко. "Квартал 95". Мені здається, це імена-бренди, за якими нашу країну знають у світі.

6. Що у вас викликає найбільшу смуток?

Байдужість. Як то кажуть, з мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада.

7. Чому ви найбільше радієте?

Щирим посмішкам своїх дітей і просто людей. Думаю, що людина щаслива, коли вона сміється. Навіть коли цей сміх - крізь сльози, люди позбавляються болю.

8. Якою іноземною мовою ви розмовляєте?

Англійською.

9. Чому б ви хотіли навчитися?

Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я дійсно хочу цьому навчитися. Або контроль власних емоцій - іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, Челендж, з яких ми повинні робити свої висновки. Щодня новий урок.

10. Де ви відпочиваєте?

Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір.

11. Власником або акціонером чого саме ви стали під час приватизації в 90-х?

У зазначений Вами період я був учнем в школі, а потім – студентом. Був власником своїх конспектів. Ніколи нічого не приватизував. Все, що маю, заробив протягом життя разом зі своїми партнерами і командою студії "Квартал 95".

12. Хто з державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?

Лі Куан Ю – один з творців сінгапурського "економічного дива".

Уїнстон Черчілль.

13. В якій з країн світу, на ваш погляд, людям комфортно жити і чому?

Всім в світі відомо, що найкомфортніше життя в скандинавських країнах. Але найцікавіша життя, на мою думку, все ж в США.

Мене особисто свого часу вразила Австралія, тому що такий доброзичливості і небайдужості з боку звичайних людей я не зустрічав ніде. Ще Швейцарія, яка вражає комфортністю, високим рівнем життя, ступеня громадянської відповідальності і ступенем залучення громадськості до державного управління.

14. Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?

Гідність, свобода і життя.

15. Які три країни, на вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?

Все ситуативно. Стратегічними партнерами в яких питаннях, яких напрямках? Життя мінливе, ми повинні співпрацювати з усіма державами, які не загрожують нашій незалежності і суверенності, на вигідних для України умовах.

16. Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?

Треба думати не про те, що виправити в минулому, а про те, що побудувати в майбутньому.

17. Яка для вас найголовніша стаття Конституції України?

Третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На жаль, як і більшість інших хороших статей Конституції, третя стаття не виконується.

18. Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?

Серед старих політиків таких немає. Серед моєї команди – є, але їх більше, ніж троє.

19. Що сталося на площі Незалежності в Києві в січні-лютому 2014?

Відбулася Революція Переваги. Її успіх полягає в тому, що вона дала право на гідність кожної людини, незалежно від статусу.

Шкода, що за це було сплачено таку високу і страшну ціну.

20. Чий Крим?

Крим – це Україна. Був, є і буде.

21. Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?

У нас "відтіснили" нашу територію. Але це тимчасово.

22. Як зупинити війну?

Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії.

23. Яким буде ваш перший указ на посаді президента України в разі перемоги на виборах?

Це буде указ, яким буде затверджено план дій щодо впровадження в Україні справжнього народовладдя.

24. До якої країни ви зробите перший офіційний візит в якості президента України, якщо їм станете?

Мені здається, що на першому етапі президенту слід поїхати в регіони і міста України, які вже давно потребують уваги з боку влади. Їх багато в нашій країні. А вже потім – офіційні візити за кордон.

25. Який, на ваш погляд, повинна бути національна ідея, яка об'єднає всю країну?

Гідний, вільний і найбагатший українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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