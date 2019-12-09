"Війну не зупинити": Бутусов попередив про провал переговорів Путіна та Зеленського

Переговори президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна в "нормандському саміті" не приведуть до миру на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, зазначивши, що у лідерів країн різні цілі на переговорах в Парижі.

"Росія не збирається повертати Донбас без визнання Україною захоплення Криму. Путін почав війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати захоплення Криму ... Росія бере контроль частину Донбасу за зразком Придністров'я. Видаються паспорта, ліцензії навчальним закладам, російське законодавство і рублі. Тобто приєднання відбувається не де-юре, а де-факто. Вони хочуть показати, що Україна визнає правосуб'єктність "ЛДНР", – пояснив він.

Бутусов додав, що Путін має намір укласти з Україною нову газову угоду і домогтися відмови нашою країною від перемоги в судах.

"Знищити Україну Путіну дуже заважає трубопровід, по якому газ поставляється з РФ до Європи. Тому для транзиту газу в Європу в обхід України Путін побудував три газопроводу вартістю близько 80 мільярдів доларів – вони ніколи себе не окуплять. З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" і "Газпром" повинні укласти нову угоду, і РФ збирається зробити все можливе, щоб вибити з України найвигідніші для себе умови, а найкраще – взагалі вибити Україну з числа транзитерів", – написав він.

При цьому, на думку журналіста, Зеленський має намір в Парижі добитися припинення війни і втрат на фронті, повернути полонених і заручників, та повернути Донбас на будь-яких умовах під український контроль.

Зеленський і Путін

Також український президент хоче винести питання Криму за рамки угод по Донбасу. Також окремо буде обговорюватися газове питання, вважає Бутусов.

"В якості переговорної позиції України пропонує Путіну зняття санкцій Євросоюзу і США, накладених на РФ за війну на Донбасі. Це слабкий аргумент ... Правда в тому, що Крим неможливо повернути для Путіна – це вимагає складної політичної процедури. І так само, Путін не може повернути Україні Донбас – це не проблема економічна, це проблема політична. Вихід українських сил на кордон в будь-якому випадку означає політичну поразку Путіна і поступку з боку РФ. А на такі поступки вони йти не збираються", – акцентував експерт.

Бутусов вважає, що війну на Донбасі переговорами не зупинити. Путін лише може взяти зобов'язання щодо обміну полоненими.

"Тому у переговорів немає ніякої перспективи. Поступки України неможливі, оскільки активна частина громадянського суспільства на поступки не погодиться. Поступки Росії неможливі, оскільки Путін вважає, що його гра проти України результативна", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал