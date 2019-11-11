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11 листопада • оновлено в 13:56
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Війну на Донбасі почала Україна? Геращенко зажадала від Зеленського публічних пояснень

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Позиція основного міжнародного переговорника від України, радника президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, яку озвучив під присягою американський дипломат Вільям Тейлор, повністю збігається з кремлівськими тезами і виставляє Україну винною за військову агресію на Донбасі.

Як зазначила під час погоджувальної ради співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, у цій ситуації Володимир Зеленський має чітко сказати суспільству – чи давав він такі директиви своїм радникам.

"Минулого тижня було оприлюднено покази тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, які він під присягою давав конгресу США. І в цих показах звучить шокуюча інформація, що нова українська влада фактично звинувачує у війні проти України – Україну, а не Росію. Порошенка, а не Путіна. Очевидно, що подібні сентенції радо підхопили російські ЗМІ, адже все це лягає в нарративи російської пропаганду про громадянську війну в Україні", – підкреслила парламентар.

Ірина Геращенко, Володимир Зеленський

Ірина Геращенко, Володимир Зеленський

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Геращенко заявила, що суспільство має знати позицію президента Зеленського і почути від нього, чи давав він своїм радникам такі директиви.

Також народний депутат зауважила, що вся ця історія відбувається на фоні безпрецедентного рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, який фактично визнав, що РФ причетна до фінансування тероризму на Донбасі і до дискримінації громадян України в Криму.

"Це перший прецедент, коли суд готовий розглядати справу по-суті, що ціла країна причетна до фінансування тероризму. Також показовим є те, що суд не врахував жодної претензії РФ. При цьому мені дивно, що не було жодної реакції на таке рішення від офісу президента України і команди правлячої партії, окрім реакції МЗС", – підкреслила політик.

"Нова влада соромиться називати речі своїми іменами. І таким чином заграє з Путіним. Але хочу зауважити і попередити, що таким чином вам не вдасться улестити агресора. І це треба пам’ятати і усвідомлювати", – застерегла Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, Ірина Геращенко має намір подати запит до СБУ у зв'язку із візитом у Золоте Луганської області депутата нелегітимної Держдуми Росії Олексія Журавльова.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ірина Геращенко Андрій Єрмак Володимир Зеленський Вільям Тейлор
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Скоро и Малазийский Боинг "прилетит" ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да, вoйнy против своего народа начала Украина. А 2х2=4.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А разве без заявления Зеленского это не ясно?
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