Війну на Донбасі не вирішити без діалогу з Путіним, – Зеленський

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Зеленський і Путін

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не говоритиме з владою країни-агресора Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico Europe, текст якого опублікувала його пресслужба. В розмові журналісти наголосили, мовляв, українці прагнуть, щоб їхній президент зупинив війну, але коли чують, що він починає говорити з РФ, то фактично вважають його зрадником.

"Я б розставив тут дуже правильно крапки: у якому сенсі не хоче говорити президент України з президентом Росії, і хто саме поширює інформацію у ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією", – заявив Зеленський.

Він додав, що одночасно з цим має бути підтримка західних партнерів. Однак, якщо Україна не говоритиме з Путіним, то не зможе повністю відновити країну, повернути всі території.

У цьому контексті президент озвучив нарікання на ЗМІ колишніх представників влади, які, за його словами, роблять усе щоб "зірвати будь-які можливості діалогу".

"Навіть у межах "Нормандії" чи Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать, на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", – запевнив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після початку війни на Донбасі та анексії Криму між Україною та Росією немає "відносин".

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