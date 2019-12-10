Війна, знижка на газ, обмін полоненими: все, що потрібно знати про зустріч Зеленського й Путіна

Президент України Володимир Зеленський провів довгоочікувану зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Підсумком її стали рішення щодо розведення сил на Донбасі, обміну полоненими до кінця 2019 року та підготовка до продовження закону про особливий статус ОРДЛО.

Зачіпали сторони й газове питання. Володимир Путін "з панського плеча" навіть встиг пообіцяти візаві 25% знижку на блакитне паливо. В обмін на що — тільки можна здогадуватися.

Як минула революційна зустріч у Парижі та чи правда Зеленський здав інтереси України — у матеріалі OBOZREVATEL з місця подій.

Все, що потрібно знати про зустріч. Тезово:

До 31 грудня 2019 року обіцяють здійснити обмін полоненими. Йдеться про формулу всіх встановлених осіб на всіх встановлених. Деталі нижче.

Повне припинення вогню на Донбасі до кінця року. За цим стежитиме спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Оновлення плану розмінування територій.

Розведення сил і засобів ще на трьох ділянках. На яких саме — поки невідомо.

Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці (орієнтовно в березені 2020 року), там обговорять повернення кордону, проведення місцевих виборів на ОРДЛО.

Місцеві вибори на Донбасі можливі тільки за українськими законами, без терористів і іноземних військ

Червоні лінії України, озвучені Зеленським: проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни. Не підтримуємо можливість вирішення конфлікту шляхом здачі територій.

Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений. Орієнтовно на 1 рік.

"Формула Штайнмаєра" має бути імплементована в українське законодавство.

Газове питання не було вирішене. Зеленський вимагає контракт про транзит на 10 років. Путін заманює знижкою в 25%.

Війна триватиме?

Сторони публічно заявили, що домовилися припинити вогонь на Донбасі. "Зі мною були правда, бажання справедливості й миру в моїй країні. Переговори тривали довго, але було дуже предметно, важливо домовитися про чіткі кроки", — сказав Зеленський під час підсумкової пресконференції.

Зустріч Зеленського, Путіна, Ангели Меркель і Емануеля Макрона

Він назвав це першим і невідкладним рішенням. "Повне, всебічне і безстрокове припинення вогню, яке мусить початися до кінця 2019 року", — заявив президент.

Як зазначено в фінальному документі, сторони запустять і оновлення плану з розмінування територій. Все буде погоджено з Тристоронньою контактною групою з протимінної діяльності від 3 березня 2016 року.

Також протягом 30 днів рамках ТКГ будуть визначені нові пункти пропуску через лінію обмеження. Володимир Зеленський і зовсім додав, що Україна взяла на себе зобов'язання відвести війська ще на трьох ділянках. Яких саме — поки незрозуміло.

Загалом весь документ наскрізь просякнутий Мінськими угодами, раніше підписаними Україною. Зазначимо, під час зустрічі на цьому наполягав Володимир Путін.

Що буде з Донбасом — федералізація, особливий статус?

Буде продовжено ще на рік закон про особливий статус. "Це тимчасовий закон. Нам легше зараз продовжити цей законопроєкт. А потім пізніше внести формулу Штайнмаєра, побачивши кроки, ми наближаємося до деескалації", — заявив президент.

Справді, Україна зобов'язується виконувати цю формулу. Про це, зокрема, і говорили за підсумками зустрічі. Зробити це Верховна Рада зобов'язана до кінця 2019 року. Всі зміни будуть внесені з урахуванням напрацювань Мінської контактної групи і узгоджені "нормандської четвіркою".

Водночас глава держави чітко заявив, що переговори безпосередньо з "Л/ДНР" вести не буде. Можливо, лише з окремими представниками – з тими, хто живе на підконтрольній території.

Що означає обмін полоненими

Першим конкретним кроком за підсумками зустрічі стане обмін полоненими. За словами президента України, почнуть із блоку всіх узгоджених за списками. На уточнювальне запитання журналістів, про які саме полонених йдеться, глава держави пояснив:

"Зараз мова про Донбас. Я хотів відразу все поєднати, але це складно. Ми проговорили, що ми будемо вирішувати як це робити. Давайте зробимо перший крок, тому що 72 особи можуть приїхати додому", — передає слова Зеленського кореспондент OBOZREVATEL.

Офіційна церемонія

Також сторони вирішили розмежувати полонених на території "Л/ДНР", у Росії і Криму. Так має бути краще при підготовці списків.

Чи порушувалося питання Криму

Про це президента запитав OBOZREVATEL. Володимир Зеленський зізнався, що дійти до нього лідери не змогли.

"Я готувався і дуже хотів обговорювати це питання. Ми на першому ж питанні про розведення, витратили приблизно 30-40 хвилин. Потім пішло легше. Про Крим я говорив у вступній промові, говорили і про особливий статус, і про зміни в Конституції, і такі речі, що я стою на захисті України і проти федералізації — такі речі були, які призвели до обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли. Але ви чули, що через 4 місяці зустріч, будемо ставити всі ці питання", — заявив він.

Газове питання

Ці переговори на зустрічі зайняли досить часу. Зважаючи на все, до конкретних рішень сторони поки не дійшли. Так їх прокоментував Зеленський: "Тут вже я бачу, що вже не йдеться про контракт на один рік. Все зняли це з обговорення. Тобто на скількісь-то років. Я наполягав на 10 роках...".

Водночас, як виявилося, Україна зняла питання про повернення 3 млрд доларів в обмін на еквівалент газом.

Президент Росії Володимир Путін же "натякнув" Україна, що країна може отримати і 25% знижку на газ. Але на яких умовах – поки незрозуміло.

"Пам'ятайте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартирі газ. А у вас?" І у вас є. І буде. Але може бути значно дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Насамперед, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни — це звичайна логіка економічна", — заявив глава Кремля.

В якій атмосфері минула зустріч

Переговори лідерів відбулися в "нормандському форматі" чотирьох глав держав у Парижі: України, Росії, Франції та Німеччини й тривали трохи більш ніж 4 години. Вони минули як у форматі двосторонніх зустрічей, так і чотиристоронніх.

З урахуванням підготовки фінального документа і пресбрифінгу, зустріч лідером країн зайняла приблизно 8 годин. Україну, крім глави держави, представляли: голова Офісу президента Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко і Андрій Костюк, голова СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, радник президента Андрій Єрмак, глава ВСУ Руслан Хомчак та нші.

Росії Володимир Путін висунув Україні низку умов: особливий статус для Донбасу в Конституції, амністія для терористів "Л/ДНР" і збільшення кількості пунктів пропуску. Його мова загалом трохи відрізнялася від українського президента.

Брифінг лідерів

Лідер висловив надію, що розведення сил на Донбасі буде продовжено. Також глава РФ закликав закріпити в Конституції особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Путін заявив, що хоче бачити це "на постійній основі". Ще один важлива теза глави Кремля — амністія терористів.

"Росія буде робити все, щоб внести посильний вклад у врегулювання ситуації в Україні. Не треба забувати про простих людей на Донбасі, домовленості мають поліпшити їхнє життя не колись, а зараз", — висловився Путін.

Загалом Володимир Зеленський, на перший погляд, не здав інтереси України. Глобальних рішень на зустрічі ухвалено не було. Хіба що звільнення полонених.

Сторони радше познайомилися, а також "домовилися домовлятися". Якщо затверджені умови будуть виконуватися і далі, то наступна зустріч навесні 2020 року може принести конкретні зміни. Йдеться про контроль за кордоном та проведення місцевих виборів на Донбасі.

Україні важливо взяти кордон першою, а також максимально відійти від Мінських угод. З огляду на все, шанси в цьому питанні є. Все залежить від успіхів влади всередині України і підтримки з боку Європи.

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