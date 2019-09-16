Війна закінчиться: розкритий важливий нюанс про переговори Зеленського з Путіним

Глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що тон переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна дає надію на те, що військовий конфлікт на Донбасі завершиться.
Свою думку Богдан озвучив у інтерв'ю ВВС-Україна. При цьому на уточнювальне запитання, коли це може трапитися, глава ОП відповів: "коли на це прийде час".
"Те, що я знаю – було три телефонні розмови, суть і інтонація цих розмов дають мені надію на завершення військового конфлікту", – сказав Богдан.
Зеленський і Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському під час виступів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".