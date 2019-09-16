Головна Новини
16 вересня • оновлено в 14:22
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Війна закінчиться: розкритий важливий нюанс про переговори Зеленського з Путіним

4.6т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що тон переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна дає надію на те, що військовий конфлікт на Донбасі завершиться.

Свою думку Богдан озвучив у інтерв'ю ВВС-Україна. При цьому на уточнювальне запитання, коли це може трапитися, глава ОП відповів: "коли на це прийде час".

Новини
У "Слузі народу" є психічно хворі люди — Богдан

"Те, що я знаю – було три телефонні розмови, суть і інтонація цих розмов дають мені надію на завершення військового конфлікту", – сказав Богдан.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському під час виступів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
32
14
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву и окупантов
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
петя не смог закончить войну. путен не давал. у зе потихоньку начинаются сдвиги в этом деле. путен идёт на встречу. вопрос: так кто виноват что война при пете началась и не закончилась?))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel