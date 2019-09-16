Війна закінчиться: розкритий важливий нюанс про переговори Зеленського з Путіним

Глава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що тон переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна дає надію на те, що військовий конфлікт на Донбасі завершиться.

Свою думку Богдан озвучив у інтерв'ю ВВС-Україна. При цьому на уточнювальне запитання, коли це може трапитися, глава ОП відповів: "коли на це прийде час".

"Те, що я знаю – було три телефонні розмови, суть і інтонація цих розмов дають мені надію на завершення військового конфлікту", – сказав Богдан.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському під час виступів.

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