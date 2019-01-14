''Війна з Росією не почнеться'': у Держдумі розлютилися через заяву українського генерала

У Держдумі РФ почалася істерика через заяву українського генерала про війну з Росією.

Депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік вважає, що такою заявою хочуть "заманити" кримчан на вибори президента України, передає "РИА Новости".

Бєлік вважає, що українській владі дуже потрібні голоси кримчан на майбутніх виборах.

"Навіть генерала запросили, щоб завуальовано дав гарантії безпеки, що не буде стрілянини в день виборів. А оскільки в Криму вже побоюються їздити в Україну через її непередбачувану політику, то заздалегідь підготовлена промова генерала, за задумом політтехнологів, повинна переконати кримчан взяти участь у виборах президента України. Посил такий — голосуйте сміливо, до оголошення результатів переможців війна з РФ не почнеться. Утім, жителі Криму сьогодні не вірять жодному українському політику і тим більше військовому", — заявив російський депутат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що РФ навряд чи зважиться на повномасштабний наступ на Україну через страх перед катастрофічними наслідками.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!