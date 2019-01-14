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''Війна з Росією не почнеться'': у Держдумі розлютилися через заяву українського генерала

2.2тЧитати матеріал російською

У Держдумі РФ почалася істерика через заяву українського генерала про війну з Росією.

Депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік вважає, що такою заявою хочуть "заманити" кримчан на вибори президента України, передає "РИА Новости".

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Бєлік вважає, що українській владі дуже потрібні голоси кримчан на майбутніх виборах.

"Навіть генерала запросили, щоб завуальовано дав гарантії безпеки, що не буде стрілянини в день виборів. А оскільки в Криму вже побоюються їздити в Україну через її непередбачувану політику, то заздалегідь підготовлена промова генерала, за задумом політтехнологів, повинна переконати кримчан взяти участь у виборах президента України. Посил такий — голосуйте сміливо, до оголошення результатів переможців війна з РФ не почнеться. Утім, жителі Криму сьогодні не вірять жодному українському політику і тим більше військовому", — заявив російський депутат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що РФ навряд чи зважиться на повномасштабний наступ на Україну через страх перед катастрофічними наслідками.

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