Новинський виступив проти переписування історії

Депутат Верховної Ради Вадим Новинський заявив, що вважає неправильним нібито переписування історії перемоги у Другій світовій війні.

Про це він розповів в блозі на "Апостроф". Він навів приклади з літератури, які, на його переконання, забуваються в сучасній Україні.

Зокрема, він процитував класика радянської літератури Расула Гамзатова, який говорив: "Не стріляйте в минуле з рушниці, інакше майбутнє вистрілить в вас з гармати". На думку Новинського, процес перегляду історичного минулого носить характер справжньої війни з історією і людською пам'яттю.

Вадим Новинський Пресслужба партії Опозиційний блок

Також він згадав академіка Покровського і його фразу про історію як про політику, спрямовану в минуле.

"Сьогодні ми є свідками того, як намагаються перелицювати порівняно недавню історію, перевернути історичні цінності та історичну правду з ніг на голову. Головне завдання – поставити під сумнів, а після висміяти, довести до абсурду той подвиг, який здійснили народи колишнього СРСР в боротьбі з нацизмом в ході Великої Вітчизняної війни", – написав Новинський.

Як стверджує депутат, сьогодні часто дискутується поняття "вікна Овертон" – поступового розширення меж допустимого аж до тотального заперечення всього того, що раніше здавалося священним, непорушним, істинним.

"Класичний приклад: спочатку з'являється повідомлення про факт канібалізму, далі – про допустимість канібалізму, потім – суперечка про моральність канібалізму, і врешті-решт – висновки про користь канібалізму. За цим же сценарієм кілька десятиліть поспіль ведеться робота з дискредитації Великої Перемоги.

Не так давно в соціальних мережах я зустрів роздуми над цим феноменом: "Спочатку Сталіна почали рівняти з Гітлером. Всі великі перемоги у Війні стали всупереч, а втрати зросли до фантастичних значень. Далі ми несподівано стали головними союзниками Гітлера. Зрозуміло справа, згвалтували всю Німеччину . Польщу теж ми окупували. Перемогу святкувати не 9-го, а 8-го. Потім Перемога стала не такою вже значущою. Тепер і війну ми розв'язали. Скоро будуть вимагати заборонити святкування Дня Перемоги. Так що там, вже вимагають ... Це я до чого: якщо ми будемо йти на поводу і відмовимося від Перемоги, то скоро будемо платити контрибуції і каятися", – написав він.

На його думку, головна мета, якої задаються ініціатори перегляду історії Перемоги, це девальвація всього того, що допомогло перемогти фашизм і нацизм. У зв'язку з цим все частіше українцям нав'язується інший підхід, сформований поза межами України. Де-факто відбувається ревізія подій першої половини ХХ століття. У хід йдуть багато давно апробовані прийоми. В першу чергу таких можна виділити кілька.

"Перший прийом – дискредитація Перемоги і переможців. Маршала Жукова звинувачують у надмірній жорстокості і самодурство. Радянських воєначальників зображують патологічними садистами і вбивцями. Спеціально дістали з архівів і тиражують німецьку пропагандистську фальшивку з "наказом" про виселення до Сибіру всіх українців. Навмисно підкреслюють пропорції в кількості загиблих німецьких і радянських громадян, мовляв, радянські маршали "завалили" німців трупами.

Хоча жорстока статистика показує: безповоротні втрати Збройних Сил СРСР в 1941 – 1945 роках – 11,5 мільйона бійців, втрати Німеччини і її союзників – 8,6 мільйона. Тобто, 1,3:1. Основні втрати ми зазнали не на полях битв, а на окупованих територіях: втрати цивільного населення в зоні окупації – 13,5 мільйона чоловік! І тут же нова лінія: а що, власне, дала Перемога? Один тоталітарний режим змінився іншим, та й німці були переважно – культурна, освічена нація, не те, що полуварвари з СРСР. Жили б давно в Європі, їздили б на німецьких автомобілях по якісним автобанах ...

Про Генеральний план "Ост" і стратегію поневолення і знищення всіх неарійських народів (в тому числі українців) автори нових історичних концепцій сьогодні намагаються замовчувати. На жаль, президент Володимир Зеленський попався в ідеологічну пастку і вирішив визнати радянське керівництво відповідальним за початок війни – поряд з німецьким керівництвом. Це один з найбільш підступних тез, впроваджуваних в свідомість громадян протягом останніх десятиліть", – написав він.

На думку Новинського, другий прийом – спроба ввести в гру нових героїв.

"Те, що українцям намагаються нав'язати ОУН і УПА як рівноправних учасників боротьби з нацизмом – поряд з Червоною Армією (а з недавніх пір – як основну силу, що являла інтереси України у Другій світовій війні), яскравий приклад подібного прийому. Виходить, що українські націоналісти в рівній мірі сприяли перемозі? А де ж великі битви УПА проти німецьких військ? де результативність боротьби з німцями? Югославський варіант, при якому комуністичні партизани Тіто і четники Михайловича воювали в рівній мірі проти нацистів, х оть і стояли на різних ідеологічних позиціях, – явно не приклад для України, в історії якої УПА грала локальний характер, мало вплинув на результат Другої світової війни", – сказав він.

Третій прийом, на думку Новинського, "м'яка реабілітація нацистських злочинців".

"Те, що в деяких областях України на рівні офіційних органів влади вшановують ветеранів дивізії СС" Галичина ", батальйонів" Нахтігаль "і" Роланд "," Буковинського куреня "та інших формувань колабораціоністи, це вже не тривожний сигнал. Це вже справжній, відкритий виклик громадськості. Правда полягає в тому, що вони воювали на боці Німеччини, під німецькими прапорами, з німецькою зброєю, за німецькі інтереси, і клятву на вірність приносили Гітлеру", – зазначив нардеп.

Четвертий прийом, як стверджує депутат, – "експропріація перемоги".

"Доводиться чути (в тому числі від народних депутатів) про те, що Другу світову виграв не СРСР, а його союзники. І далі – роздуми про роль ленд-лізу в забезпеченні Перемоги, про те, що з більш ніж 8 мільйонів загиблих нацистів велика частина загинула в боротьбі з англійцями і американцями (насправді до 70% втрат Німеччини припадають на Східний фронт). Нібито безневинна помилка американських дипломатів, які в своєму твіттері привітали з річницею визволення Освенцима американськими військами – теж результат ідеологічної промивання моз ів – багатьом на Заході (а незабаром це може стати українськими реаліями) і не приходить в голову, що перемогти нацизм міг хтось інший, крім американського солдата", – написав Новинський.

П'ятий прийом – гіпертрофоване зображення України і українського питання у війні, вичленення України з загальнорадянського дискурсу. У цьому плані, на думку політика, Володимира Зеленського підставляє його ж оточення, підготувавши промову зі словами про те, що Освенцим звільняли українці – на підставі найменувань дивізій і фронтів (Львівська дивізія, Перший український фронт і т.д.).

"Як результат - отримуємо абсолютно нову картину минулого, споганениу і спотворену. Цю картину починає просувати Інститут національної пам'яті, який отримав неформальний статус міністерства історії і що пропонує лінію обов'язкової поведінки всіхм державним і бюджетним установам", – сказав він.

Політик висловив переконання, що Мінкульт, провівши конкурс на надання державних грантів громадським організаціям, які займаються патріотичним вихованням молоді, в рік 75-річчя перемоги не профінансувала жодного проекту, який би популяризував і актуалізував боротьбу з нацизмом.

"Ситуація нині така, що нам треба не просто захищати нашу історію. Нам необхідно переходити в ідеологічний наступ – проти спроб фальсифікації історії, її ревізії і переписування. Інакше завтра фашизм знову зможе відродитися – в нових формах, з новими лідерами. І слова Арнольда Лахновского можуть виявитися пророчими ", – написав він.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!