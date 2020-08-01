Тимошенко закликала відновити єдність України, назвавши війну "раною"

Війна в країні – це рана, яка кровоточить, не дозволяє Україні розправити плечі, підняти економіку, залучити інвестиції. Якщо цю рану не закрити та не відновити нормальне, мирне життя українців, цілісність території, – нам дуже важко буде ставати на ноги. На жаль, президент та його офіс, попри обіцянки, провалив процес відновлення миру, якого від нього чекали люди. Бо для цього потрібне глибоке розуміння проблем, професіоналізм та чітка стратегія дій, якої у влади просто немає.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Вже вчергове оголосили режим тиші, але ми бачимо, що його насправді немає, що тривають обстріли та війна продовжується на повну потужність, а з моменту зміни президента загинули близько 175 українських військових. Війна продовжується, і на ній гинуть найкращі дочки та сини України", – обурилася Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що війна триває, тому що замість професійних дій із встановлення миру, нинішня влада, так само, як і попередня, лише імітує роботу.

"Численні помилки влади призвели до того, що президент та його команда втратили авторитет у міжнародних колах, підвели наших міжнародних партнерів, які в Німеччині та Франції працюють для того, щоб разом із нами добитися миру в Україні. Мені щиро шкода втрачених можливостей і зусиль наших союзників", – зауважила Юлія Тимошенко.

Голова партії повідомила, що звернулася до адміністрації президента та запропонувала допомогу "Батьківщини" для досягнення миру.

"До Леоніда Макаровича Кравчука, який увійшов до складу ТКГ, я ставлюся з великою повагою. І просто зараз хочу запропонувати допомогу нашої команди. Він може покладатися на нас, бо ми маємо концепцію, маємо точне розуміння, як повернути країні Донбас і як встановити там мир на справедливих умовах з дотриманням українських позицій та українських інтересів", – запевнила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Юлії Тимошенко, місцеві ради здатні самостійно протистояти експериментам, які сьогодні влада ставить над країною, шляхом ухвалення рішення про заборону грального бізнесу на своїх територіях.