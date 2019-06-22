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"Війна увірвалася в наш дім": Зеленський зробив заяву про бомбардування Києва

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На честь Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні президент країни Володимир Зеленський зробив заяву, в якій згадав про бомбардування Києва рано вранці 22 червня 1941 року.

Він зазначив, що сучасники повинні пам'ятати подвиг тих, хто захищав Україну, і докласти зусиль, щоб війна не стала звичною для наступних поколінь. Звернення було опубліковано на офіційному сайті президента.

"Друга світова увірвалася в наш дім і з тих пір охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім'ї, кожної людської долі. Ми повинні пам'ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить тільки кров, горе і страждання. Ми повинні робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", – зазначив Володимир Зеленський.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Дійсно-що за алюзії? Ми за мир-любою ціною? Спічрайтери недоосвічені. Або -так і задумали?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Японский переводчик перевел всю речь одним словом. Попросили уточнить - "болтает !"
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Hecke Josef
Hecke Josef
Кто текст написал Zeбильному,эй отзовись,не любитель ли квартир по-скид3ам Лещ Аль новая звезда Мендель?!
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