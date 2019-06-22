"Війна увірвалася в наш дім": Зеленський зробив заяву про бомбардування Києва

На честь Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні президент країни Володимир Зеленський зробив заяву, в якій згадав про бомбардування Києва рано вранці 22 червня 1941 року.

Він зазначив, що сучасники повинні пам'ятати подвиг тих, хто захищав Україну, і докласти зусиль, щоб війна не стала звичною для наступних поколінь. Звернення було опубліковано на офіційному сайті президента.

"Друга світова увірвалася в наш дім і з тих пір охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім'ї, кожної людської долі. Ми повинні пам'ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить тільки кров, горе і страждання. Ми повинні робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США розповіли, як Зеленський може закінчити війну на Донбасі. Помічник Дональда Трампа підкреслив, що світ на сході нашої країни стане важливим кроком у налагодженні відносин Вашингтона з Москвою.

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