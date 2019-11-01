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1 листопада • оновлено в 17:33
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"Війна" триває: Кличко подав на Богдана заяву в поліцію

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Мер Києва Віталій Кличко на тлі скандалу з його звільненням з посади голови КМДА написав заяву в поліцію проти керівника Офісу президента Андрія Богдана, звинувачуючи останнього в "самоуправстві".

Про це в п'ятницю, 1 листопада, повідомляє "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився документ.

На думку Кличка, Богдан порушив закон, коли звернувся до Кабінету міністрів з листом про його звільнення – оскільки такі дії не відносяться до посадових обов'язків глави ОП.

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Кличко подав на Богдана заяву в поліцію

Кличко подав на Богдана заяву в поліцію

"З урахуванням того, що керівник Офісу президента України не наділений повноваженнями щодо ініціювання звільнення голови КМДА, однак, вчинив дії спрямовані на усунення Кличка В. В. з посади голови КМДА, що свідчить про здійснення Богданом А. І. самовільних і таких, що не відповідають встановленому порядку дій", – сказано в заяві.

У зв'язку з цим Кличко просить правоохоронців відкрити кримінальне провадження за ст. 356 КК (самоправство).

Мер Києва зазначив у документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання про його звільнення з посади голови КМДА є "закінчення терміну повноважень президента".

"З урахуванням того, що головою КМДА може бути тільки Київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА призначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч встановленим нормам є кримінальним правопорушенням", – додав він.

Богдан на звернення Кличка в поліцію поки що не відреагував.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Кличко Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА Офіс президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что ж Богдан имеет такое влияние на Зе, не личные у них ли отношения? Это становится странным. Я не в плане осуждения их теоретически возможной любви, а в плане того, что семейные или интимные отношения при прямом подчинении неуместны.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...тем более на уровне управления государством. Ладно Макрон с начальником своей охраны был заподозрен в ну очень близких доверительных отношениях, но ведь не с должностным лицом управленческой госструктуры.
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