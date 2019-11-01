"Війна" триває: Кличко подав на Богдана заяву в поліцію

Мер Києва Віталій Кличко на тлі скандалу з його звільненням з посади голови КМДА написав заяву в поліцію проти керівника Офісу президента Андрія Богдана, звинувачуючи останнього в "самоуправстві".

Про це в п'ятницю, 1 листопада, повідомляє "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився документ.

На думку Кличка, Богдан порушив закон, коли звернувся до Кабінету міністрів з листом про його звільнення – оскільки такі дії не відносяться до посадових обов'язків глави ОП.

Кличко подав на Богдана заяву в поліцію

"З урахуванням того, що керівник Офісу президента України не наділений повноваженнями щодо ініціювання звільнення голови КМДА, однак, вчинив дії спрямовані на усунення Кличка В. В. з посади голови КМДА, що свідчить про здійснення Богданом А. І. самовільних і таких, що не відповідають встановленому порядку дій", – сказано в заяві.

У зв'язку з цим Кличко просить правоохоронців відкрити кримінальне провадження за ст. 356 КК (самоправство).

Мер Києва зазначив у документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання про його звільнення з посади голови КМДА є "закінчення терміну повноважень президента".

"З урахуванням того, що головою КМДА може бути тільки Київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА призначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч встановленим нормам є кримінальним правопорушенням", – додав він.

Богдан на звернення Кличка в поліцію поки що не відреагував.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Кабмін підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

У кінці вересня Кличко подав позов проти Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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