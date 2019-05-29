ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Війна та ганьба!" Портников пояснив, чим загрожує Україні автономія Донбасу

1.5тЧитати матеріал російською

Конфлікт Сербії та Косово наочно показує, що надання Донбасу автономії у складі України призведе до нової війни.

Таку думку висловив у блозі на "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, що модель сербської автономії у Косово нагадує модель "автономії Донбасу" в Україні — місцеві органи самоврядування, які координуються між собою і по суті є державою у державі.

Новини
"Заплачено ж!" Портников пояснив, чому Коломойський запропонував Зеленському ідею дефолту

"Приштина (умовна столиця Косово. — Ред.) поки що не погодилася з такою моделлю, але на практиці вона працює. І щоразу призводить до нових непорозумінь, бо не дає відповіді на найпростіше запитання: чий же все ж таки суверенітет в автономії? Чи має право косовський суд затримувати злочинців, чи якщо людина — житель сербських районів, то вона неосудна?" — наголошує Портников.

Журналіст акцентує, що після заснування такої автономії Донбасу в Україні війна не закінчиться, вона лише розпочнеться.

"Бо почнеться конкуренція суверенітетів — політичних, судових, силових. "Народна міліція" з "особливих районів" здійснюватиме рейди на територію сусідніх регіонів, красти людей, санкцію на арешт яких даватимуть суди у Донецьку чи Луганську. А українська поліція і СБУ — теж із судовими рішеннями — будуть затримувати у Донецьку тих, кого вирішив заарештувати український суд. І щоразу сторони звинувачуватимуть одне одну у порушенні угод, щоразу війська приводитимуться у стан бойової готовності, щоразу будуть відбуватимуться показові обстріли з Донецька, щоразу нам погрожуватимуть з Москви, а Захід висловлюватиме глибоку стурбованість", — пояснив Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

5 канал

Журналіст додав, що в такому разі буде неможлива європейська інтеграція, і Україна житиме у "перманентній війні та ганьбі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні сили Сербії привели у повну бойову готовність після затримання вранці у вівторок косовською поліцією 13 сербів на півночі Косова і Метохії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
5
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
"Первое" что писал, геббьельсы видимо уже удалили, не вижу..)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам уже пора забыть Донбасс в составе украины. Как хахла поднимут экономику лет через 50 и то может быть. Долг Украины теперь сегодня уже более 80% ВПП. А долг только растёт. Не думаю что Донбасс захочет отдавать часть долгов укростана
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..говорят этот портников гомик...Это так?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки