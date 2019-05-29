"Війна та ганьба!" Портников пояснив, чим загрожує Україні автономія Донбасу

Конфлікт Сербії та Косово наочно показує, що надання Донбасу автономії у складі України призведе до нової війни.

Таку думку висловив у блозі на "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, що модель сербської автономії у Косово нагадує модель "автономії Донбасу" в Україні — місцеві органи самоврядування, які координуються між собою і по суті є державою у державі.

"Приштина (умовна столиця Косово. — Ред.) поки що не погодилася з такою моделлю, але на практиці вона працює. І щоразу призводить до нових непорозумінь, бо не дає відповіді на найпростіше запитання: чий же все ж таки суверенітет в автономії? Чи має право косовський суд затримувати злочинців, чи якщо людина — житель сербських районів, то вона неосудна?" — наголошує Портников.

Журналіст акцентує, що після заснування такої автономії Донбасу в Україні війна не закінчиться, вона лише розпочнеться.

"Бо почнеться конкуренція суверенітетів — політичних, судових, силових. "Народна міліція" з "особливих районів" здійснюватиме рейди на територію сусідніх регіонів, красти людей, санкцію на арешт яких даватимуть суди у Донецьку чи Луганську. А українська поліція і СБУ — теж із судовими рішеннями — будуть затримувати у Донецьку тих, кого вирішив заарештувати український суд. І щоразу сторони звинувачуватимуть одне одну у порушенні угод, щоразу війська приводитимуться у стан бойової готовності, щоразу будуть відбуватимуться показові обстріли з Донецька, щоразу нам погрожуватимуть з Москви, а Захід висловлюватиме глибоку стурбованість", — пояснив Портников.

Віталій Портников 5 канал

Журналіст додав, що в такому разі буде неможлива європейська інтеграція, і Україна житиме у "перманентній війні та ганьбі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні сили Сербії привели у повну бойову готовність після затримання вранці у вівторок косовською поліцією 13 сербів на півночі Косова і Метохії.

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