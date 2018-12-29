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Війна Росії проти України: на Заході дали моторошний прогноз на 2019 рік

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Україні в 2019 році загрожує відкрита війна з Росією, Москва може зважитися на ще більш жорстоку поведінку.

Таку думку висловив керівник паризького Центру вивчення та аналізу політичної діяльності (CERAP) Ніколя Тензе, передає "Апостроф".

"Перший ризик — це більш жорстка поведінка Росії, яка буде створювати небезпеку для всієї Європи. Перш за все, звичайно, України, тому що війна може загостритися відкрито, як ми побачили в Азовському морі. Це можуть бути також нові атаки на Донбасі, нова зброя . ЄС і США можуть відповісти слабо. Це основний ризик, тому що він може по-справжньому дестабілізувати ситуацію", — упевнений Тензе.

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Україні в даних умовах буде важливо показати, що країна є успіхом демократії.

"Також, як я говорив деяким міністрам та народним депутатам в Україні, українська дипломатія може і навіть повинна робити більше для створення певної "української фракції" в європейський країнах, Європейському парламенті. Адже якщо поглянути на всі зусилля російської пропаганди, їх не можна порівняти з можливостями України", — вважає експерт.

Він упевнений, що важливо зібрати інтелектуалів і лідерів думок і робити більше для впливу на громадську думку в європейських країнах. Україна повинна активізуватися.

Росія і Україна

Росія і Україна

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передбачили закінчення війни на Донбасі вже протягом двох років.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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andrei andrei
andrei andrei
Бла-бла-бла.... Ну, пусть утешаются очередным желтушным экспердом:-)
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Жаль, что у Путина родственники в Украине. И ещё у половины русских. Вот и не воюет. Бомбежки Киева ему никто не простит.
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Круглов Александр
Круглов Александр
нищая нацистская помойка со скачущим безумным населением - вот чего добилась реально Украина без России и против России.
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