"Можна закінчити за день": у "Слузі народу" дали прогноз щодо війни на Донбасі

У президентській фракції "Слуга народу" заявили, що якщо президенти України і Росії віддадуть накази своїм військовим припинити застосовувати зброю, війну на Донбасі можна закінчити за один день.

Таку думку висловив в інтерв'ю BBC News Ukraine голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. Ось і все. РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті – але весь світ це знає. І у нашого президента є політична воля до миру", – заявив він.

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"Якщо буде наказ військовим по обидва боки припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля – побачимо, чи є вона у Путіна", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Завітневич розповів, що до саміту "нормандської четвірки" на Донбасі не плануються нові етапи розведення військ.

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