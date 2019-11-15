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15 листопада • оновлено в 23:47
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"Можна закінчити за день": у "Слузі народу" дали прогноз щодо війни на Донбасі

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У президентській фракції "Слуга народу" заявили, що якщо президенти України і Росії віддадуть накази своїм військовим припинити застосовувати зброю, війну на Донбасі можна закінчити за один день.

Таку думку висловив в інтерв'ю BBC News Ukraine голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. Ось і все. РФ не визнає, що вони присутні в конфліктіале весь світ це знає. І у нашого президента є політична воля до миру", – заявив він.

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Завітневич сказав, як закінчити війну на Донбасі

Завітневич сказав, як закінчити війну на Донбасі

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"Якщо буде наказ військовим по обидва боки припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля – побачимо, чи є вона у Путіна", – додав він.

У "Слузі народу" дали прогноз щодо війни на Донбасі

У "Слузі народу" дали прогноз щодо війни на Донбасі

Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Завітневич розповів, що до саміту "нормандської четвірки" на Донбасі не плануються нові етапи розведення військ.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Завітневич
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Донбас
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