Війна на Донбасі: США виступили з пропозицією

США в разі потреби готові підключитися до переговорів по вирішенню конфлікту на Донбасі.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на BNS.

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо "нормандський формат", - сказав він.

Так Волкер прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в "нормандську групу" з переговорів, що складається з представників України, Франції, Німеччини та Росії, ще й представників США і Великобританії.

Курт Волкер ВВС

"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.

Волкер заявив, що згоден з пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона в найближчі тижні скликати "нормандську четвірку". Однак він підкреслив, що головні проблеми в плані врегулювання ситуації в Україні пов'язані з Росією.

"Зеленський, без сумніву, користується підтримкою, у нього є мандат в парламенті, у нього є воля це зробити, але проблемою завжди була Росія. Я сподіваюся, що це нова можливість, і Росія змінить свою поведінку", - сказав представник Вашингтона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія вважає недоцільним розширення "нормандського формату" переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі, який запропонував президент України Володимир Зеленський.

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