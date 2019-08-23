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Війна на Донбасі: США виступили з пропозицією

13.9т Читати матеріал російською

США в разі потреби готові підключитися до переговорів по вирішенню конфлікту на Донбасі.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на BNS.

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо "нормандський формат", - сказав він.

Так Волкер прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в "нормандську групу" з переговорів, що складається з представників України, Франції, Німеччини та Росії, ще й представників США і Великобританії.

Курт Волкер

Курт Волкер

ВВС

"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.

Волкер заявив, що згоден з пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона в найближчі тижні скликати "нормандську четвірку". Однак він підкреслив, що головні проблеми в плані врегулювання ситуації в Україні пов'язані з Росією.

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"Зеленський, без сумніву, користується підтримкою, у нього є мандат в парламенті, у нього є воля це зробити, але проблемою завжди була Росія. Я сподіваюся, що це нова можливість, і Росія змінить свою поведінку", - сказав представник Вашингтона.

Дивіться відео на тему:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія вважає недоцільним розширення "нормандського формату" переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі, який запропонував президент України Володимир Зеленський.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Война на Донбассе: США выступили с предложением: "А давайте не будем её прекращать".)))
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Пчелы выступают против мёда -- именно пендосам нужен конфликт на границе России.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Голосувание ОБОЗА о вступлении России в Жо8: 13% Если об этом заговорили в США - возможно, что скоро 18% Некоторым странам хочется, но они не решаться 15% Конечно, но после выполнения всех условий по Украине 34% Вернут, на Украину всем плевать 20% Нет, союзники Украины этого не допустят!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Масленко Валентин, Что бы у тебя на лбу .уй вырос, ватник, нет .уеносец ватный.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
лучше в обратном порядке читать.
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