Війна на Донбасі: розкрито підлість Росії в ООН

Росія в ООН блокує будь-які ініціативи щодо Донбасу – навіть ті, які спрямовані на полегшення долі мирних жителів ОРДЛО.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвячене ситуації на сході України.

"Ми не можемо провести рішення через те, що у Російської Федерації є вето, і вона все блокує. До речі, це в черговий раз доводить, що у них немає щирості намірів, щоб встановлювати мир або домовлятися про перемир'я. Тому що якщо так, вони б підтримували всі резолюції", – зазначив Мусієнко.

"Чому б їм елементарно не підтримати резолюцію, яка стосується гуманітарних аспектів – наприклад, доступу Червоного Хреста на тимчасово окуповані території, доступу місії ОБСЄ в анексований Крим, інших гуманітарних організацій, які привозять їжу, воду, медикаменти? Їх же не пускають на тимчасово окупований Донбас", – підкреслив він.

Військовий експерт як приклад нагадав, що Україна пропонує відкрити залізничний перехід у Станиці Луганській.

"Це гуманітарний аспект, це дозволяє людям переміщатися, доставляти якісь гуманітарні вантажі, отримувати пенсії, прискорити перехід лінії розмежування. Російські формування проти. Після цього вони розповідають, що Україна не хоче повернення, реінтеграції та взагалі проти гуманітарних аспектів", – заявив він.

"Що стосується Радбезу ООН, ми зараз повинні максимально використовувати цей майданчик для одного питання. Це введення миротворчої місії на схід України. Припинення вогню і розведення не працює, поки немає третьої нейтральної сторони, яка забезпечить дотримання", – додав Мусієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого Рада Безпеки ООН провела засідання в зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Росії. Москва активно звинувачувала Україну у війні на Донбасі, намагаючись виставляти ультиматуми. Однак інші дипломати розгромили РФ за брехню і цинізм.

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