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Війна на Донбасі: Путін звинуватив владу України

4.9тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у відсутності прагнення до вирішення ситуації на Донбасі.

Відповідну заяву він зробив в ході спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макрона, поскаржившись, що процес йде повільно.

"Що стосується ситуації на Донбасі, то, дійсно, процес йде дуже повільно, і ми бачимо, що сьогоднішня влада Києва не прагнуть до врегулювання, там розгортається нова внутрішньополітична ситуація, яка пов'язана з підготовкою до виборів президента і парламенту", - сказав він.

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Під час переговорів сторони обговорили конфлікт на Донбасі, наголосивши на важливості виконання мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін прокоментував звіт об'єднаної слідчої групи у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом в липні 2014 року малайзійського Boeing-777.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон
Місце
Росія
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