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Війна на Донбасі: Порошенко звернувся в СБУ через Медведчука

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Президент Петро Порошенко звернувся до СБУ з вимогою проаналізувати доцільність присутності голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це Порошенко повідомив у прямому ефірі "Радіо НВ", назвавши одіозного політика неефективним.

"Де-факто, Медведчук на переговорах був єдиним каналом зв'язку з Путіним і РФ. Він виявився неефективним", – йдеться на сторінці президента в Twitter.

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Петро Порошенко та Віктор Медведчук

Петро Порошенко та Віктор Медведчук

Президент уточнив, що чекає доповідь від української спецслужби про діяльність Медведчука в четвер, 11 квітня.

"У нього була одна функція – звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в РФ. Останній раз це відбулося у 2017 році. Назвати це ефективним точно не можна", – зазначив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Віктор Медведчук провів зустріч із прес-секретарем російського президента Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. Вони обговорювали звільнення військовополонених українських моряків.

Адвокатам утримуваних у РФ моряків ВМС України невідомо, про що та на яких умовах домовлялися політики.

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Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Петро ПорошенкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Вообще то поленными и их освобождением занимается уполномоченный по пpавам человека Укpаины Денисова.Почему она до сих поp на своем посту??.Т.е еще pазподтвеpждается аксиома,что Поpошенко-ничтожный,мстительный человечишко.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
А президентство шоколадного ублюдка можно назвать эффективным?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Поросёнков Петя, Конечно! Вон что он с Украиной сделал!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Крут ! Жетск!! СВин! Хряк!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Семёнов Александр, ХPЮКЛ.
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