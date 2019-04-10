Війна на Донбасі: Порошенко звернувся в СБУ через Медведчука

Президент Петро Порошенко звернувся до СБУ з вимогою проаналізувати доцільність присутності голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це Порошенко повідомив у прямому ефірі "Радіо НВ", назвавши одіозного політика неефективним.

"Де-факто, Медведчук на переговорах був єдиним каналом зв'язку з Путіним і РФ. Він виявився неефективним", – йдеться на сторінці президента в Twitter.

Петро Порошенко та Віктор Медведчук

Президент уточнив, що чекає доповідь від української спецслужби про діяльність Медведчука в четвер, 11 квітня.

"У нього була одна функція – звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в РФ. Останній раз це відбулося у 2017 році. Назвати це ефективним точно не можна", – зазначив Порошенко.

Де-факто, Медведчук на переговорах БУВ Єдиним каналом зв'язку з Путінім и РФ. ВІН оказался неефективно. Звертайтесь до СБУ перевіріті доцільність далі використовуват Медведчука у гуманітарній групі по звільненню заручніків, если его Дії неефектівні. Чекаю на Доповідь СБУ! pic.twitter.com/FJWpwJnmew - Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Віктор Медведчук провів зустріч із прес-секретарем російського президента Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. Вони обговорювали звільнення військовополонених українських моряків.

Адвокатам утримуваних у РФ моряків ВМС України невідомо, про що та на яких умовах домовлялися політики.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!