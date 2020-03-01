Війна на Донбасі: генерал СБУ розкрив "план Б" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розглядає "запасний варіант" врегулювання на Донбасі, який передбачає повну ізоляцію ОРДЛО.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній начальник Головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк, посилаючись на джерела, "близькі до Мінської групи".

Як розповів Вовк, українська сторона не вірить у можливість провести восени на Донбасі місцеві вибори.

Генерал СБУ нагадав скандальну заяву колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова про Україну.

"Ми почули Суркова. Він не пішов у відставку. У Москві ніхто не йде у відставку, і колишніх КДБістів не буває. Він каже, що Україна - не та держава, куди потрібно повертати Донбас. Не будуть вони нам повертати Донбас український, вони Україну повернуть Донбасу - ось їхня мета", - пояснив він.

За його словами, в ситуації, що склалася, українська сторона стурбована в першу чергу тим, щоб зупинити загибель людей.

"У мене є підстави говорити, що у керівництва держави є запасний варіант, що робити. Може він не запасний, а основний. У нас на кордоні з Кримом гинуть люди? Давайте зробимо, щоб і там не гинули. Ясно, що Донбас не віддасть нам Росія. Давайте такий самий адмінкордон, і нехай там живуть поки що", - заявив Вовк.

"Росії досить виділити один вихідний день, провести референдум, і вона забере ці території. Але їй це не потрібно - це посилення і розширення санкцій. Їй потрібно, щоб в Україні був цей чиряк, ця зараза, яка ранить і коле. І впливати таким чином на Україну", - зазначив він.

Генерал закликав українців "не жити ілюзіями, а реально оцінювати ситуацію".

"Керівництво держави і президент, виходячи з того, що я чую, а я системно відстежую його промови, вже бачить, що треба переходити до варіанту №2, який, за великим рахунком, є першим варіантом. Це кордон, повна зупинка вогню і "хлопці, до побачення", - розповів Вовк.

Як писав OBOZREVATEL, в ході соціологічного опитування, проведеного 13-17 лютого Центром Разумкова, більшість українців висловилися проти "особливого статусу" для Донбасу. При цьому "силовий сценарій" повернення окупованих РФ територій підтримали тільки 20% респондентів, 56% виступили проти цього.

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