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"Війна" Клімкіна та Зеленського: дипломат вказав на "розлучення подружжя"

1.7тЧитати матеріал російською

"Війна" Офісу президента і Міністерства закордонних справ це проблема комунікації між Володимиром Зеленським та Павлом Клімкіним.

Про це в інтерв'ю УНН повідомив Постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Згідно з Конституцією України, МЗС і Президент - як подружжя. Ми не можемо одне без одного. Ми щасливі і ефективні, тільки коли між нами панує повне взаєморозуміння, любов і єдність. Але у нас також немає ніяких шансів на розлучення. Тому набагато краще всіляко уникати будь-яких непорозумінь і завжди шукати порозуміння", – розповів він.

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Дипломат зазначив, що проблема відносин МЗС і Офісу президента – це проблема комунікації між двома людьми.

"Я сподіваюся, що таких проблем більше не буде, тому що країна не може собі дозволити подібних ситуацій", – підкреслив він.

Павло Клімкін та Володимир Зеленський

Павло Клімкін та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомством відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

  • Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилося " цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

  • Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

  • Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

  • В "Слугу народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

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Особи
Дмитро КулебаПавло КлімкінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниАдміністрація Президента
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