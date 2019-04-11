"Війна із системою": Насіров прокоментував судову справу

Медики державної лікарні під впливом виконували вказівки і здійснювали незаконні дії щодо Романа Насірова.

Про це політик повідомив на сторінці у Facebook. Йдеться про справу у зв'язку з незаконними діями лікарів щодо нього в березні 2017 року.

"Це не справа проти лікаря, а справа проти системи, і я поясню чому. Замість того, щоб дійсно лікувати хворих людей, державна лікарня під впливом виконує незаконні вказівки", — написав Насіров.

Він також вказав на численні протиправні дії, вчинені щодо нього:

Роман Насіров

- детектив видає незаконну постанову (в суботу вранці);

- той самий детектив направляє її в лікарню цього ж дня;

- директор лікарні того ж суботнього ранку викликає підконтрольних лікарів, які готові виконати незаконне дослідження;

- насильно проти волі привозять людину;

- роблять свою брудну протизаконну справу;

- вони самі документують свої протизаконні дії;

- в суді першої інстанції кажуть, що надавали невідкладну первинну допомогу пацієнтові, якого привезла швидка;

- розголошення конфіденційної медичної інформації.

"А це вже група осіб і заздалегідь сплановані незаконні дії проти людини", — підсумував Роман Насіров.

За його словами, під час розгляду справи в першій інстанції були зібрані всі необхідні докази і він доводитиме свою правоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва подновив Романа Насірова на посаді голови ДФС. Суд визнав, що відсторонення Насірова та його звільнення з посади були незаконними.

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