"Війна біля нашого порогу": Лукашенко відповів Зеленському про переговори з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "абсолютно підтримує" пропозицію українського глави Володимира Зеленського про проведення в Мінську переговорів щодо війни на Донбасі.
Про це повідомила прес-служба Лукашенка, зазначивши, що його позиція залишається незмінною "і полягає в тому, що не можна дивитися одне на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало".
При цьому уточнюється, що білоруський президент раніше заявляв, що проблему Донбасу повинні вирішувати "три слов'янські народи" (очевидно, Україна, Росія і Білорусь. – Ред.).
"Цю проблему повинні вирішити ми... Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі", – цитує прес-служба Лукашенка.
"Але якщо вирішити проблему в такому форматі не виходить, і одна зі сторін конфлікту – в цьому випадку Україна – наполягає і пропонує участь і інших гравців, ми такий формат підтримуємо також", – ідеться в повідомленні.
За словами Лукашенка, без американців врегулювати конфлікт на Донбасі буде складно, бо "аж надто вони занурені в ці процеси".
"Ну і щодо місця проведення зустрічі... тут і зовсім двох думок бути не може: війна біля нашого порогу, і в Мінську завжди вважали та вважають за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів", – підсумували у відомстві.
Зеленський, Путін і Лукашенко
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі мають бути присутні представники не тільки РФ і України, а й США, Великобританії, Німеччини, Франції.
Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.
У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити міжнародну зустріч на високому рівні.
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