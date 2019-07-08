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"Війна біля нашого порогу": Лукашенко відповів Зеленському про переговори з Путіним

13тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "абсолютно підтримує" пропозицію українського глави Володимира Зеленського про проведення в Мінську переговорів щодо війни на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Лукашенка, зазначивши, що його позиція залишається незмінною "і полягає в тому, що не можна дивитися одне на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало".

При цьому уточнюється, що білоруський президент раніше заявляв, що проблему Донбасу повинні вирішувати "три слов'янські народи" (очевидно, Україна, Росія і Білорусь. – Ред.).

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"Цю проблему повинні вирішити ми... Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі", – цитує прес-служба Лукашенка.

"Але якщо вирішити проблему в такому форматі не виходить, і одна зі сторін конфлікту – в цьому випадку Україна – наполягає і пропонує участь і інших гравців, ми такий формат підтримуємо також", – ідеться в повідомленні.

За словами Лукашенка, без американців врегулювати конфлікт на Донбасі буде складно, бо "аж надто вони занурені в ці процеси".

"Ну і щодо місця проведення зустрічі... тут і зовсім двох думок бути не може: війна біля нашого порогу, і в Мінську завжди вважали та вважають за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів", – підсумували у відомстві.

Зеленський, Путін і Лукашенко

Зеленський, Путін і Лукашенко

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На зустрічі мають бути присутні представники не тільки РФ і України, а й США, Великобританії, Німеччини, Франції.

  • Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

  • У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську.

  • Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ готовий забезпечити міжнародну зустріч на високому рівні.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктМирні переговори в Мінську
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
БілорусьМінськ
Теги
УкраїнаРосіяСШАполітикаНовини Донбасупереговори щодо Донбасу
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Н Олег
Н Олег
мне нравится сакральное слово "должны" -- "на встрече ДОЛЖНЫ присутствовать не только меркель с макароном, но и пендосы (Трамп? а он об етом знает -- шо должен?) и мей (ну эта прибежит лишь свисни) ... а как жа Путин? у нево спросили? ... или решили совещаться без него?
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Чан Джеки
Чан Джеки
ты мразь.
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Mega Death
Mega Death
Кто такой Зеленский? Этому клоуну лишь тупые селюки могут верить)))
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