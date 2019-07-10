Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Вийди звідси! Вийди, розбійнику!" Зеленський зі скандалом вигнав чиновника

597т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я у своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав у газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст. 142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень... Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив у словесну суперечки. "Смски йому дають читати, дурниці всякі!" – сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти".

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

скріншот

Зеленський відповів: "Та йди вже, Господи. Ти точно не президент, оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

скріншот

Як з'ясував OBOZREVATEL, Годунок був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями. Однак, з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

На даний момент Годунок балотується до Верховної Ради України по 98 округу. Під час передвиборної кампанії активно підтримував канідадата Володимира Зеленського. На його сторінці є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці висунули Зеленському "ультиматум" за перші 100 днів президентства.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
32
Коментарі
476
350
Смішно
176
Цікаво
166
Сумно
158
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel