"Вийди звідси! Вийди, розбійнику!" Зеленський зі скандалом вигнав чиновника

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я у своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав у газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст. 142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень... Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив у словесну суперечки. "Смски йому дають читати, дурниці всякі!" – сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти".

Ярослав Годунок скріншот

Зеленський відповів: "Та йди вже, Господи. Ти точно не президент, оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи".

Володимир Зеленський скріншот

Ярослав Годунок скріншот

Як з'ясував OBOZREVATEL, Годунок був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями. Однак, з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

На даний момент Годунок балотується до Верховної Ради України по 98 округу. Під час передвиборної кампанії активно підтримував канідадата Володимира Зеленського. На його сторінці є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці висунули Зеленському "ультиматум" за перші 100 днів президентства.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!