"Вийди звідси!" Мер Миколаєва "увімкнув Зеленського" на зустрічі з таксистами. Відео

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич спробував вигнати із зустрічі таксиста, якого обурило, що влада тільки обіцяє поліпшення, але насправді нічого не робить.

Інцидент трапився на зустрічі з таксистами, присвяченій стану доріг, повідомляє Nikolaev24 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Меру Миколаєва не сподобалося обурення таксиста станом доріг facebook.com/dichena

Сенкевич виступав із презентацією і говорив про те, що в місті "все буде чудово". Його перебив один із присутніх. Він назвав тему "заїждженою".

"Скільки можна розмовляти? 20 років вже говорять, торік ми те ж саме слухали! Дороги де?" – обурився хлопець.

У відповідь Сенкевич на підвищених тонах запропонував тому вийти, оскільки його ніхто не змушує слухати. "То не слухай, ніхто тебе не змушує! Вийди звідси", – сказав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир 10 липні Зеленський вигнав із зали секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка зі словами "Вийди звідси! Вийди, розбійнику!"

Пізніше Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образу честі й гідності.

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