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14 березня • оновлено в 12:17
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Виховна робота Єрмака: з'ясувалося, чим закінчилася зустріч з ОРДЛО зі "слугами народу"

21.7т
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Народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, як закінчилася закрита зустріч глави ОПУ Андрія Єрмака з політиками, які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО. За її словами, ніякої "зради" не було.

Парламентарій повідомила, що вона була під враженням від зустрічі з Єрмаком. "Враження переважно позитивні, Єрмак дуже сильний гравець. Побачила ризиковий підхід до дипломатії, екстремальний в певній мірі. Результати або перемога, або затоплять всіх нас. Проукраїнський, хитрий. Червоні лінії зрозумілі", – розповіла Безугла.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

РБК-Україна

На думку нардепа, Єрмак нарікав на погану несистемну комунікацію зі "слугами", і були навіть певна недовіра та образа.

Також в Facebook Безугла написала, що підтримує певні юридичні застереження в заяві про роботу в Мінському форматі.

"Але зазначу, в загальному, що зараз проводиться колосальна робота по дипломатичному врегулювання конфлікту. Проукраїнський процес! Він небезпечний, залежить від багатьох чинників і є легкою мішенню для маніпуляцій. Процес не передбачає зміни статусу Росії як агресора, надання якогось вищого статусу її маріонеткам!" – підкреслила нардеп.

"Слуга" акцентувала, що на даний момент опрацьовано питання розширення комунікації, щоб рухатися далі, а не зупинитися на черговому "замороженні".

"І так, ми будемо робити все можливе, щоб говорити з нашими людьми на тих територіях. Не раз було відзначено президентом: там наші люди. Ми розуміємо ризики, розуміємо, скільки "ряжених" можуть запропонувати в цьому процесі. Але без ризику не буде прогресу", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ОРДЛО Офіс президента
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Коментарі
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Коммуникация, говорите? Пусть будет коммуникация, но народ тоже не слепой. Если шаги власти не понятны народу. то народ начинает бузить. У нас не Россия. у нас уже несколько иные понятия о власти.
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Якименко Сергій
Якименко Сергій
Какие наши люди? Что за бред вы несёте? За 6 лет там уже подросло новое поколение , с промытыми мозгами , без Украины. Старшему поколению от Украины нужна только пенсия и колбаса . Хотят «одной задницей на два базара». Есть эрэфовский паспорт - ехай к путлеру за пенсией.
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Chupat Sergey
Chupat Sergey
что за восхищение русской рулеткой, основная задача не быть потопленными , уничтожены ми, для этого должна быть 100% гарантия. а не эти рискованные игры. Или она боится больше не получать свой конверт?
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