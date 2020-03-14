Виховна робота Єрмака: з'ясувалося, чим закінчилася зустріч з ОРДЛО зі "слугами народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, як закінчилася закрита зустріч глави ОПУ Андрія Єрмака з політиками, які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО. За її словами, ніякої "зради" не було.

Парламентарій повідомила, що вона була під враженням від зустрічі з Єрмаком. "Враження переважно позитивні, Єрмак дуже сильний гравець. Побачила ризиковий підхід до дипломатії, екстремальний в певній мірі. Результати або перемога, або затоплять всіх нас. Проукраїнський, хитрий. Червоні лінії зрозумілі", – розповіла Безугла.

Андрій Єрмак РБК-Україна

На думку нардепа, Єрмак нарікав на погану несистемну комунікацію зі "слугами", і були навіть певна недовіра та образа.

Також в Facebook Безугла написала, що підтримує певні юридичні застереження в заяві про роботу в Мінському форматі.

"Але зазначу, в загальному, що зараз проводиться колосальна робота по дипломатичному врегулювання конфлікту. Проукраїнський процес! Він небезпечний, залежить від багатьох чинників і є легкою мішенню для маніпуляцій. Процес не передбачає зміни статусу Росії як агресора, надання якогось вищого статусу її маріонеткам!" – підкреслила нардеп.

"Слуга" акцентувала, що на даний момент опрацьовано питання розширення комунікації, щоб рухатися далі, а не зупинитися на черговому "замороженні".

"І так, ми будемо робити все можливе, щоб говорити з нашими людьми на тих територіях. Не раз було відзначено президентом: там наші люди. Ми розуміємо ризики, розуміємо, скільки "ряжених" можуть запропонувати в цьому процесі. Але без ризику не буде прогресу", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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