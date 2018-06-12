"Вихор не мине": у США попередили Україну про потрясіння

Україна вже ніколи не стане частиною Росії, однак на неї може вплинути "популістський вихор".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив американський політолог Пітер Залмаєв. У той же час, за його словами, Україну вже буде складно збити з шляху незалежності і суверенітету.

"Відносно України, то раз народ став на шлях незалежності і суверенітету, дуже складно його з цього шляху збити. А так чи інакше, Україна завжди була на цьому шляху. Можуть бути будь-які політичні альянси і навіть союзи, але Україна залишиться Україною і вже точно не стане частиною Росії", - зазначив Залмаєв.

За його словами, яскраво видно контраст на прикладі виборів.

"Контраст, який найбільш красномовно говорить про рівень влади народу, тобто демократії в Росії і Україні: якщо в першій на виборах все заздалегідь визначено і розподілено, то український виборець може вирішити, чи заслужив Порошенко другий термін президентства, і перетворити своє рішення в дію. У мене є побоювання, що цей популістський вихор, що бушує над усією Європою, не оминув й Україну, вплине і на результат українських виборів, не в бік ліберальних цінностей", - підсумував Залмаєв.

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