Вихідні в Туреччині і Франції: розкрилися нові факти про відпустку Богдана

Глава Офісу президента Андрій Богдан за час роботи в ОП брав відпустку на п'ять календарних днів за власний рахунок.

Про це повідомили в прес-службі Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит 112.ua.

"Всього за весь період роботи на зазначеній посаді Богдану надано п'ять календарних днів відпустки", - зазначили у відомстві.

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У той же час в Державному управлінні справами повідомили, що оплата за дні відпустки керівнику Офісу президента не надавалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава Офісу президента Андрій Богдан відсвяткував День незалежності в Сен-Тропе на весіллі.

Сам Богдан, коментуючи відпочинок у Франції, заявив, що має право проводити вихідні дні там, де вважає за потрібне.

Також на початку жовтня він разом з друзями відвідав Туреччину.

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