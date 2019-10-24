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24 жовтня • оновлено в 16:39
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Вихідні в Туреччині і Франції: розкрилися нові факти про відпустку Богдана

1.3т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан за час роботи в ОП брав відпустку на п'ять календарних днів за власний рахунок.

Про це повідомили в прес-службі Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит 112.ua.

"Всього за весь період роботи на зазначеній посаді Богдану надано п'ять календарних днів відпустки", - зазначили у відомстві.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

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У той же час в Державному управлінні справами повідомили, що оплата за дні відпустки керівнику Офісу президента не надавалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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