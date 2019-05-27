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/Політика

Вихід Медведчука з переговорів щодо Донбасу: у Кремлі зробили заяву

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У Кремлі висловили жаль після рішення голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука вийти з Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Медведчук показував свою ефективність у питаннях врегулювання війни, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Медведчука, тут можна тільки пошкодувати, бо він неодноразово доводив і демонстрував свою ефективність у цій сфері, у якій був задіяний в останні роки", — заявив Пєсков.

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У Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії

За його словами, політик і кум Володимира Путіна "мав контакти і у Києві, і у Москві" та використовував їх у гуманітарній сфері.

Віктор Медведчук і Володимир Путін

Віктор Медведчук і Володимир Путін

ТСН

Повідомляється також, що в Росії поки не знають, кого в Україні призначать на місце Медведчука.

Як писав OBOZREVATEL, про свій відхід з контактної групи щодо Донбасу Медведчук заявив після обрання Володимира Зеленського президентом України. Політик заявив, що не хоче працювати з новим главою держави.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Бойко Александр
Бойко Александр
что сделал хорошего Медведчук? Лучше бывших мусаров убрали которые в Луганске главами стали и беспределом занимаются .
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
А в чем выражалась его эффективность?!? Кого он освободил?!? Его эффективность выражается только в отменной игре на кожаной флейте медведпута !))))
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2 з 4 відповідей | показати всі
Борисс Робот
Борисс Робот
Sladko Semen, тебя часто заставляют выполнять приказы англосаксы... ??? что они тебе приказывают...??? а может это твоя шизофрения нашептывает...???
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Голованов Сергей, украинцев из плена.
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