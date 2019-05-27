Вихід Медведчука з переговорів щодо Донбасу: у Кремлі зробили заяву

У Кремлі висловили жаль після рішення голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука вийти з Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Медведчук показував свою ефективність у питаннях врегулювання війни, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Медведчука, тут можна тільки пошкодувати, бо він неодноразово доводив і демонстрував свою ефективність у цій сфері, у якій був задіяний в останні роки", — заявив Пєсков.

За його словами, політик і кум Володимира Путіна "мав контакти і у Києві, і у Москві" та використовував їх у гуманітарній сфері.

Віктор Медведчук і Володимир Путін ТСН

Повідомляється також, що в Росії поки не знають, кого в Україні призначать на місце Медведчука.

Як писав OBOZREVATEL, про свій відхід з контактної групи щодо Донбасу Медведчук заявив після обрання Володимира Зеленського президентом України. Політик заявив, що не хоче працювати з новим главою держави.

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